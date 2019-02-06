Як керувати сновидіннями: науковий метод

Про усвідомлені сновидіння – коли тіло спить, а мозок не активно працює – багато пишуть езотерики. Це змінений стан свідомості, при якому людина може керувати сюжетом снів.

Денхольм Аспі, психолог з Аделаїдського університету в Австралії, і троє його колег знову підступилися до непростої для науки загадки. Вони запросили 169 добровольців від 18 до 75 років, щоб перевірити різні техніки усвідомленості.

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Найкращою технікою для усвідомлених сноведінь дослідники назвали мнемонічну індукцію усвідомлених сновидінь (MILD). Цей метод придумав в 70-х роках американський психофізіолог Стівен Лаберж. Ось інструкція для тих, хто хоче спробувати (і не відчуває проблем зі сном):

Поставте будильник, щоб прокинутися через п'ять годин після того як лягли в ліжко. Коли продзвенить будильник, спробуйте згадати, що вам тільки що снилося. Якщо не виходить, згадайте будь-який недавній сон. Не вмикайте світло, розслабтеся і повторіть про себе: "Наступного разу, коли я побачу сон, я буду знати, що сплю". Сконцентруйтеся на значенні цих слів. Подумки поверніться в простір попереднього сну і ще раз усвідомте, що дія відбувалася в вашій уяві, а не в реальності. Повторюйте вправи 3 і 4 до тих пір, поки не заснете.



Інструкція, щоб, керувати снами

Більше половини учасників, які виконували ці вправи, побачили хоча б одне усвідомлене сновидіння вже в перший тиждень експерименту. При цьому було важливо не кількість повторень, а те, наскільки швидко людині вдавалося після неї заснути. Чим швидше, тим ефективніше.

Вчені не спостерігали у випробовуваних порушень сну. За їх словами, оволодіти цією технікою корисно – особливо тим, хто страждає від кошмарів.

Однак усвідомлений сон не дає повного розслаблення, тому перед експериментом важливо поспати хоч п'ять годин.

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