Як кесарів розтин впливає на малюка

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Як кесарів розтин впливає на дитину
Як кесарів розтин впливає на дитину / pixabay.com

Наукові фахівці встановили, що спосіб пологів може впливати на мікрофлору кишківника.

Дослідження фахівців з медичного центру Утрехта (Нідерланди) показало, що темпи і характер, за допомогою яких діти при своєму народженні набувають кишкової мікрофлори, впливають на їхнє здоров'я в усі наступні роки життя, йдеться в дослідженні Microbiome Utrecht Infant.

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Зокрема, це впливає на розвиток їхніх легень. Діти зі слабкою мікрофлорою виявляються частіше піддаються захворювань дихального органу.

Кесарів розтин негативно впливає на здоров'я дітей
Кесарів розтин негативно впливає на здоров'я дітей

У свою чергу фахівці встановили, що малою кількістю корисних бактерій і відсутністю їх різноманітності, кишковий мікробіом був часто властивий дітям, які з'являлися на світ за допомогою кесаревого розтину.

Раніше Здоров'я 24 писало, що діти, які народилися шляхом кесаревого розтину, можуть мати слабше здоров’я, ніж ті, хто народився природнім шляхом. При кесаревому розтині лікарям доводиться відсмоктувати цю рідину з легенів. Такі діти більше схильні до хвороб бронхо-легеневої системи.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вагітність і пологи Діти
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