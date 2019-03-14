Як кількість сну впливає на шкіру

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Як шкіра відновлюється вночі
Як шкіра відновлюється вночі / unsplash.com

Достатньо дві ночі підряд поспати менше 7 годин, щоб виглядати не так привабливо.

У невиспаної людини різко знижується вироблення гормону росту, який необхідний для процесу відновлення. Шкіра утворює новий колаген саме вночі. Відповідно, менше сну-менше колагену-більше зморшок, розповіла дерматолог Христина Копельчук.

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Під час сну кров приливає до обличчя і кровопостачання клітин покращується-отримуємо здоровий сяючий вигляд обличчя. Та сама історія і з темними колами під очима – неправильне кровопостачання.

Брак сну негативно впливає на шкіру
Брак сну негативно впливає на шкіру

І з волоссям те саме. Від недосипання, поганого кровопостачання страждає і шкіра голови. Як наслідок-слабке і ламке волосся.

Вночі клітини шкіри відновлюються активніше, тому що їм не потрібно займатися захистом від вільних радикалів або ультрафіолетових променів. 

Раніше лікар-дієтолог Катерина Павлова навела найяскравіші приклади діагностики захворювань/дефіцитів за станом вашої шкіри.

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Теги: Краса Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Сон
Джерело: 24 Канал
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