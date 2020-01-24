Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар

Поки мережею шириться не завжди правдива інформація про китайський коронавірус, у закритому Китаї панують змішані настрої. Українська заробітчанка Оксана розповіла 24 каналу, як себе почувають прості люди в Китаї поза зоною карантину.

Оксана мешкає у місті Чунцин (30 мільйонів жителів). Нещодавно у провінції стало відомо про першого хворого на коронавірус. Втім, люди не надто хвилюються, готуються до свят та мандрівок. З її слів, держава дуже обережно висвітлює події з уражених провінцій, щоб не спричинити паніку, особливо перед новим роком, коли люди перебувають у мандрах.

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Серед нас іноземців, плітки ходять різні. Що ніби вірус є у кожному місті, а влада не хоче про це говорити. Але вони нічим не обгрунтовані. Китайці почувають себе спокійно, вони довіряють владі та заходам, які вона застосовує”,

– сказала вона.

Також вона зазначила, що у світових ЗМІ багато перебільшеної інформації. Наприклад, полиці у магазинах порожні через підготовку до Нового року, а маски носять здебільшого тому, що в Китаї на них мода, особливо взимку, коли холодно. І з новим вірусом це ніяк не пов’язано.



Маски як частина моди у Китаї / loveopium.ru

Вони (китайці, – 24 канал) постійно розмовляють на підвищених тонах та напередодні Нового року згрібають продукти з полиць. У них це є. Це нація така. Паніки та ажіотажу серед населення нема. Вони повністю довіряють своєму уряду. Тут роблять усе, щоб люди не боялися,

– зазначила Оксана.

У Китаї Новий рік святкують 25 січня. Це - найголовніше сімейне свято у цій країні. (ВРІЗКА)

"Є і люди, які бояться епідемії. Моя знайома сидить вдома і каже, що нікуди не піде – боїться. Однак у більшості люди спокійні", – каже українка.

Варто зазначити, що відносний спокій зберігають китайці з інших провінцій. Безпосередньо у зонах карантину люди почувають себе більш збентежено.

В цілому, ЗМІ у Китаї обережно інформують своїх громадян. Це можна зрозуміти, бо загальна паніка аж ніяк не допоможе розв'язанню проблеми. З іншого ж боку, в минулому був прецедент у 2002 році, коли уряд Китаю до останнього занижував інформацію про смертність від вірусу та не інформував про це ВООЗ. Тоді від вірусу загинули сотні людей.

Що відомо про китайський коронавірус?

Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

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