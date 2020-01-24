Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Поки мережею шириться не завжди правдива інформація про китайський коронавірус, у закритому Китаї панують змішані настрої. Українська заробітчанка Оксана розповіла 24 каналу, як себе почувають прості люди в Китаї поза зоною карантину.
Оксана мешкає у місті Чунцин (30 мільйонів жителів). Нещодавно у провінції стало відомо про першого хворого на коронавірус. Втім, люди не надто хвилюються, готуються до свят та мандрівок. З її слів, держава дуже обережно висвітлює події з уражених провінцій, щоб не спричинити паніку, особливо перед новим роком, коли люди перебувають у мандрах.
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Серед нас іноземців, плітки ходять різні. Що ніби вірус є у кожному місті, а влада не хоче про це говорити. Але вони нічим не обгрунтовані. Китайці почувають себе спокійно, вони довіряють владі та заходам, які вона застосовує”,
– сказала вона.
Також вона зазначила, що у світових ЗМІ багато перебільшеної інформації. Наприклад, полиці у магазинах порожні через підготовку до Нового року, а маски носять здебільшого тому, що в Китаї на них мода, особливо взимку, коли холодно. І з новим вірусом це ніяк не пов’язано.
Маски як частина моди у Китаї / loveopium.ru
Вони (китайці, – 24 канал) постійно розмовляють на підвищених тонах та напередодні Нового року згрібають продукти з полиць. У них це є. Це нація така. Паніки та ажіотажу серед населення нема. Вони повністю довіряють своєму уряду. Тут роблять усе, щоб люди не боялися,
– зазначила Оксана.
У Китаї Новий рік святкують 25 січня. Це - найголовніше сімейне свято у цій країні. (ВРІЗКА)
"Є і люди, які бояться епідемії. Моя знайома сидить вдома і каже, що нікуди не піде – боїться. Однак у більшості люди спокійні", – каже українка.
Варто зазначити, що відносний спокій зберігають китайці з інших провінцій. Безпосередньо у зонах карантину люди почувають себе більш збентежено.
В цілому, ЗМІ у Китаї обережно інформують своїх громадян. Це можна зрозуміти, бо загальна паніка аж ніяк не допоможе розв'язанню проблеми. З іншого ж боку, в минулому був прецедент у 2002 році, коли уряд Китаю до останнього занижував інформацію про смертність від вірусу та не інформував про це ВООЗ. Тоді від вірусу загинули сотні людей.
Що відомо про китайський коронавірус?
- Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.
- Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.
- Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
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