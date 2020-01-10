Як комфортно подорожувати з дітьми літаком

Подорож літаком – це найшвидший спосіб дістатися до потрібного місця призначення, ніж іншим видом транспорту. Однак, як переносять таку поїздку маленькі діти і що робити, щоб малюк не вередував на борту та спокійно переніс переліт.

Представники американської академії педіатрії відповіли на найпоширеніші питання батьків стосовно перельоту з дітьми.

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Не летіти відразу після народження

Так, не рекомендується летіти з дитиною відразу після народження без необхідності, адже це підвищує ризики малятка підхопити інфекцію і є імовірність зазнати проблем зі здоров'ям через зміни рівня кисню в літаку.

Крім того, потрібно дізнатися, чи у тій країні, куди вирушає сім'я, немає спалахів вірусних захворювань.

Подбати про автокрісло для літака, або спеціальні ремені безпеки

Як відомо, дітям до двох років не потрібен окремий квиток на літак. Це означає те, що малюк має сидіти на колінах в батьків, однак, якщо буде турбулентність, дорослому буде складно захистити дитину руками.

Інколи варто поцікавитися, чи немає ще одного вільного місця в повітряному судні. Безпечно летіти дитині зі спеціальними ременями безпеки або в автокріслі, яке обов'язково має бути сертифікованим для літаків.

Місце біля вікна

Чимало батьків цікавляться тим, яке місце у літаку буде найкращим для дитини. В академії педіатрії розповідають, що біля вікна – найбезпечніше. Адже на проході є ризик обпектися гарячими напоями і зачепитися за возик з їжею.

Їжа для малюків

Чимало аеропортів дозволяють при контролі батькам залишити з собою суміші для годування дитини.

А також не забудьте про іграшки для малюка, памперси, серветки та інші необхідні речі для комфортної подорожі.

Переліт з дітьми: приклади зірок

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла фанам у соціальних мережах про перший переліт з їхнім сином Єлисеєм. Тоді сімейство відправилося на відпочинок на Сардинію з пересадкою, а дитині ще не виповнилося два місяці.

Тоді зіркова мама взяла з собою для малюка памперсну пелюшку, памперси, вологі серветки, змінний одяг і звичайну пеленку. Всі перельоти Єлисей проспав на руках.

Сніжана Бабкіна “На зльоті та посадці я годувала його, щоб вушка не хворіли. В аеропортах їздили в колисці, гуляли – не спали, нагулювали сон Все пройшло відмінно!"

Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл також мали досвід подорожі з маленькою дитиною. У вересні 2019 року вони вирушили в десятиденний тур Африкою разом з 4-місячним сином Арчі Харрісоном. Перший переліт малюка тривав понад 11 годин.

Своїм досвідом перельотів поділилася і Санта Дімопулос, яка народила дівчинку Софію 14 вересня в пологовому будинку Монако. Після виходу з лікарні співачка провела ще кілька місяців у Монте-Карло перед поверненням до Києва. За її словами, дочка спокійно переносить подорожі літаком і не капризує.

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