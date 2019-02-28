Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я

Діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу певних емоцій як у неї самої, так і у людей, котрі її оточують. Буквально з перших хвилин знайомства у співрозмовника виникають до нас почуття – позитивні або негативні. Такі переживання називають емоціями, почуттями.

Про емоційне життя Здоров'ю 24 розповів відомий психолог, професор, директор Інститут психології ім.Костюка Сергій Максименко.

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Для того щоб висловити повний спектр емоцій, природа нагородила нас 43 м'язами, що відповідають за міміку. Емоції – найсильніший мотиватор. Саме вони керують нашим бажанням вижити, розвиватися, розмножуватися, спілкуватися та любити».

Емоційне здоров’я – реалізується в гармонійних стосунках.

Тут але не зараз

Ставлення до дійсності, до людей у нашому житті, до життєвих ситуацій відображається у нашому мозку трансформується у емоції – задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором та багато інших. Існує більше сотні емоцій. І це тільки ті, про які ми точно знаємо.

Психолог Сергій Максименко “Всього вчені виділяють шість видів емоцій – негативна, позитивна, нейтральна, нетрадиційна, статична та динамічна. Цікаво те, що емоції здатні формуватися по відношенню до ситуацій і подій, які не відбуваються тут і зараз. Емоції можуть переповнювати нас навіть при думках про пережиті, очікувані або уявні ситуації”.

Існує сім базових емоцій – це щастя, злість, здивування, відраза, смуток, страх і захоплення. Щастя – найбільш суперечлива емоція, оскільки вона може базуватися на радості, ейфорії, здивуванні.



Емоційне здоров’я – реалізується в гармонійних стосунках//unsplash.com

Досягнення емоційного благополуччя можливо при виконанні таких основних умов:

вираженої індивідуальності;

комунікабельності;

вміння знаходити спільну мову з іншими людьми;

активної поведінки.

Неконтрольований негатив

Негативними емоціями вважаються ті, при яких людина відчуває: страх, гнів, заздрість, образи. Такі емоції погіршують настрій, пригнічують здоров’я. У людини, яка відчуває агресію та гнів – червоніє обличчя, напружуються м’язи, підвищується голос, починається активне жестикулювання.

Психолог Сергій Максименко “Гнів знижує здатність логічно мислити й приймати зважені рішення. У такому стані важко контролювати свої дії та думки. Якщо людина відчуває тривале почуття гніву, образи чи невдоволення – це знесилює організм, таким чином, можуть виникнути постійний головний біль, депресія, безсоння”.

Так само негативно впливає на здоров’я і тривале відчуття страху, у людини може заболіти живіт. Найбільший вплив емоції чинять на серцево-судинну систему, гнів і тривале роздратування сприяють порушенню роботи серця і розвитку гіпертонії.



Негативні емоції можуть зруйнувати фізичне здоров'я//pixabay.com

Щоб зберегти емоційне здоров’я, приймати зважені рішення, потрібно навчитися:

керувати емоціями;

не забувати, що прийняття рішень впливає не тільки на себе, а й на інших людей;

вибираючи варіант рішення, потрібно поважати почуття іншої людини;

уміння взаєморозуміння допоможе уникнути вчинків, які ображають оточуючих;

навчитися методу самоконтролю.

Підконтрольна радість

Позитивними емоціями вважаються ті, при яких людина відчуває: радість, задоволення, захват, замилування, самовдоволення, повагу, довіру, симпатію, ніжність, любов, удячність, легкість, безпеку. Під час відчуття позитивних емоцій, у людини виділяються гормони, що перешкоджають запальним процесам. У цей же час відбувається виділення ендорфінів, які здатні зменшити больові відчуття.

Психолог Сергій Максименко “Важливо, опираючись позитивні емоції, розвивати емоційний інтелект, оскільки він важливіше розуму. За даними вчених, ваше фінансове благополуччя на 85% залежить від ваших лідерських якостей, здатності спілкуватися і вести переговори. І тільки на 15% – від знань та ерудиції”.

Емоційне здоров’я – залежить від того, які емоції переважають у житті людини, тому вміння керувати емоціями, оптимістичний погляд на життя – умови збереження емоційного та фізичного здоров’я в цілому.

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