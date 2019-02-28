Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
Діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу певних емоцій як у неї самої, так і у людей, котрі її оточують. Буквально з перших хвилин знайомства у співрозмовника виникають до нас почуття – позитивні або негативні. Такі переживання називають емоціями, почуттями.
Про емоційне життя Здоров'ю 24 розповів відомий психолог, професор, директор Інститут психології ім.Костюка Сергій Максименко.
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Для того щоб висловити повний спектр емоцій, природа нагородила нас 43 м'язами, що відповідають за міміку. Емоції – найсильніший мотиватор. Саме вони керують нашим бажанням вижити, розвиватися, розмножуватися, спілкуватися та любити».
Емоційне здоров’я – реалізується в гармонійних стосунках.
Тут але не зараз
Ставлення до дійсності, до людей у нашому житті, до життєвих ситуацій відображається у нашому мозку трансформується у емоції – задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором та багато інших. Існує більше сотні емоцій. І це тільки ті, про які ми точно знаємо.
Існує сім базових емоцій – це щастя, злість, здивування, відраза, смуток, страх і захоплення. Щастя – найбільш суперечлива емоція, оскільки вона може базуватися на радості, ейфорії, здивуванні.
Емоційне здоров’я – реалізується в гармонійних стосунках//unsplash.com
Досягнення емоційного благополуччя можливо при виконанні таких основних умов:
- вираженої індивідуальності;
- комунікабельності;
- вміння знаходити спільну мову з іншими людьми;
- активної поведінки.
Неконтрольований негатив
Негативними емоціями вважаються ті, при яких людина відчуває: страх, гнів, заздрість, образи. Такі емоції погіршують настрій, пригнічують здоров’я. У людини, яка відчуває агресію та гнів – червоніє обличчя, напружуються м’язи, підвищується голос, починається активне жестикулювання.
Так само негативно впливає на здоров’я і тривале відчуття страху, у людини може заболіти живіт. Найбільший вплив емоції чинять на серцево-судинну систему, гнів і тривале роздратування сприяють порушенню роботи серця і розвитку гіпертонії.
Негативні емоції можуть зруйнувати фізичне здоров'я//pixabay.com
Щоб зберегти емоційне здоров’я, приймати зважені рішення, потрібно навчитися:
- керувати емоціями;
- не забувати, що прийняття рішень впливає не тільки на себе, а й на інших людей;
- вибираючи варіант рішення, потрібно поважати почуття іншої людини;
- уміння взаєморозуміння допоможе уникнути вчинків, які ображають оточуючих;
- навчитися методу самоконтролю.
Підконтрольна радість
Позитивними емоціями вважаються ті, при яких людина відчуває: радість, задоволення, захват, замилування, самовдоволення, повагу, довіру, симпатію, ніжність, любов, удячність, легкість, безпеку. Під час відчуття позитивних емоцій, у людини виділяються гормони, що перешкоджають запальним процесам. У цей же час відбувається виділення ендорфінів, які здатні зменшити больові відчуття.
Емоційне здоров’я – залежить від того, які емоції переважають у житті людини, тому вміння керувати емоціями, оптимістичний погляд на життя – умови збереження емоційного та фізичного здоров’я в цілому.
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