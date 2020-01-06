Кутя – одна з головних страв, яку українці готують до пісного столу на Святвечір у переддень Різдва. Як пише Уляна Супрун, цю традиційну страву впевнено можна назвати суперфудом. Як корисно приготувати кутю – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

На своїй сторінці у фейсбуці Уляна Супрун описала корисні властивості кожного інгредієнту традиційної різдвяної страви та дала поради, як краще приготувати кутю з користю для здоров'я.

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До слова, сайт "24" підготував спецпроєкт "12 страв на Святвечір". Тут ви знайдете рецепти 12 пісних страв з фото. Кожну із цих страв ви легко зможете приготувати вдома.

Як корисно приготувати кутю: поради Супрун

Не передайте куті меду

"Мед — не цілющий і не природніший за буряковий цукор. Для нас це додані прості цукри, ще й здебільшого фруктоза, що шкодить бактеріям кишківника та нашому жировому обміну. В сухофруктах та родзинках цукру вдосталь", – рекомендує ексміністерка МОЗу.

Мийте пшеницю

Уляна Супрун переконує, що краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

"Якщо пшеницю не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та незлакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів – протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна", – написала ексміністерка у соціальних мережах.



Поради, як корисно приготувати кутю / Фото: milaclub.com

Горіхи не потрібно замочувати, але обов'язково промити

Промити пшеницю

"Декому пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити із крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодше. А білок насінини стане вологим і більш доступним до травлення, бо з міцно збитого ковалетними зв’язками комка він перетвориться на живі окремішні білки в колоїдному стані", – зазначила Супрун.