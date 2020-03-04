Чому маски та респіратори не захищають від вірусу на 100%

У зв'язку з поширенням коронавірусу, багато людей прагнуть придбати собі респіратори, аби вберегтися від недуги. Втім, використання захисної маски не означає, що людина не заразиться.

Перш за все варто розуміти, що звичайна медична маска не може захистити від вірусу. Вона ефективно захищає лише в тому випадку, якщо її одягає людина, що заражена. Адже великі краплі не розповсюджуються повітрям, а осідають на внутрішній поверхні маски, повідомляє PubMed.

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Чому респіратори не захищають на 100%

Передусім респіратор не захистить того, хто не вміє ним правильно користуватись. До слова, у Китаї проводили дослідження, у якому взяли участь 1 922 людини з медперсоналу. Під час дослідження виявилось, що респіратори рівня N95 частіше допомагають від бактеріальних внутрішньолікарняних інфекцій, ніж від вірусних.

Річ у тім, що бактерія значно більша за капсид вірусу, тому не дивно, що респіратори затримують вірусні інфекції рідше. Ймовірно саме тому респіратори не вважаються абсолютним захистом, а лише його додатковим ступенем.

Як правильно користуватися респіраторами

Респіратори N95 або FFP затримують 95% мікрочастинок, тому, теоретично, з ними більше шансів уникнути зараження.

Вкрай важливо, аби респіратор герметично прилягав до шкіри.

Якщо у людини густа борода або вуса – використання респіратору немає сенсу.

Перед тим, як зняти респіратор, необхідно помити руки.

Руки необхідно помити й після того, як зняли засіб захисту.

Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання взагалі не надасть ніякого захисту.

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Профілактика коронавірусу: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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