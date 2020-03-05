Як коронавірус потрапив в Європу: деталі

33-річний громадянин Німеччини, ймовірно, був першим європейцем, який заразився інфекцією нового коронавірусу. Це сталося 24 січня.

Про це повідомляє італійське видання Corriera dela Serra.

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5 березня лікарі опублікували звіт в Медичному журналі Нової Англії. Перші симптоми у чоловіка з'явилися 24 січня. Це респіраторні симптоми й висока температура. 27 січня він повернувся на роботу, бо симптоми ослабли.

Також відомо, що 20 і 21 січня він був присутній на нарадах, на які приїхала його колега з Шанхая. Вона перебувала в Німеччині з 19 по 22 січня без будь-яких проявів хвороби.



Вірус в Європі поширився з Німеччини / unsplash.com

Перші симптоми в неї з'явилися під час зворотного рейсу в Китай. 26 січня у неї діагностували ​​позитивну реакцію на коронавірус. 27 січня вона повідомила своїм німецьким партнерам про свій позитивний результат, і в Німеччині почали перевіряти людей, які контактували з нею, в тому числі 33-річного чоловіка, у якого виявили позитивний тест на вірус, хоча зараз у нього немає симптомів.

27 січня вона повідомила колегам з Німеччини свій позитивний результат і їх почали перевіряти. 28 січня у трьох інших співробітників тієї ж компанії виявили позитивний тест на вірус.

"Слід зазначити, що інфекція, ймовірно, передавалася під час інкубаційного періоду, коли симптоми були м'якими й неспецифічними. У цьому контексті той факт, що вірус був виявлений в значних кількостях в мокроті людини навіть в період одужання, створює проблему перенесення вірусу навіть після зникнення симптомів", – відзначили медики.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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