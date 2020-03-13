24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як коронавірус впливає на дітей: нове дослідження

-
Вплив коронавірусу на дітей / unsplash

Хвороба, яку викликає коронавірус, у дітей проходить в м'якій формі й не викликає важкої форми пневмонії. Цим пояснюється я мала кількість летальних випадків.

Про це йдеться в дослідженні китайських медиків і біологів опублікованому в Nature Medicine.

Також на тему: Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога

Медики провели дослідження на 10 інфікованих китайських дітях заражених коронавірусом. Так було визначено, що жодна дитина за час хвороби не потребував інтенсивної терапії та респіраторної підтримки.

При цьому, у порівнянні з дорослими, діти мали вищу температуру, однак вона не перевищувала 39 градусів. У однієї дитини хвороба пройшла взагалі без помітних симптомів.

Також лікарі зазначили, що коронавірус тривалий час здатний залишатися у відходах життєдіяльності. Це, на думку вчених, підвищує ймовірність фекально-оральної передачі вірусу.

Профілактика коронавірусу
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
сьогодні 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
12 березня 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
11 березня 19:31 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
11 березня 18:32 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук