Як коронавірус впливає на дітей: нове дослідження

Хвороба, яку викликає коронавірус, у дітей проходить в м'якій формі й не викликає важкої форми пневмонії. Цим пояснюється я мала кількість летальних випадків.

Про це йдеться в дослідженні китайських медиків і біологів опублікованому в Nature Medicine.

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Медики провели дослідження на 10 інфікованих китайських дітях заражених коронавірусом. Так було визначено, що жодна дитина за час хвороби не потребував інтенсивної терапії та респіраторної підтримки.

При цьому, у порівнянні з дорослими, діти мали вищу температуру, однак вона не перевищувала 39 градусів. У однієї дитини хвороба пройшла взагалі без помітних симптомів.

Також лікарі зазначили, що коронавірус тривалий час здатний залишатися у відходах життєдіяльності. Це, на думку вчених, підвищує ймовірність фекально-оральної передачі вірусу.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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