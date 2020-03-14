Як коронавірус впливає на статеве здоров'я чоловіка: дослідження

Андрологи вважають, що коронавірус може призвести до погіршення імунного гомеостазу в яєчках, викликавши орхіт. Це запалення, яке впливає на кількість сперми у чоловіка й тим самим шкодить репродуктивній функції.

Жодних доказів тому, що коронавірус впливає на фертильність немає, але теоретично це можливо. Адже він генетично схожий на коронавірус SARS, який завдавав шкоди репродуктивній функції, пише South China Moring Post.

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І Covid-19, і SARS вторгуються в клітини, поєднуючись з ферментом Ace2, який є у яєчках, нирках та серці.

Тому фахівці вважають, що чоловіки, які перехворіли на Covid-19, повинні пройти обстеження.

Андролог Чи Гуанчонг розповів, що вплив інфекцій на чоловічу репродуктивну систему насправді не рідкість.

Було доведено, що багато вірусів впливають на фертильність чоловіків, враховуючи віруси гепатиту B та паротиту. До мене декілька років приходили пацієнти, які пережили SARS, але вибірка занадто мала, щоб зробити якийсь висновок

– заявив він.

Відтак, лікар пропонує тим чоловікам, які хочуть стати батьками, зробити тест на фертильність.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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