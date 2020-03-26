Як коронавірус вражає легені пацієнта: відео

Вчені створили відео на основі зображень з комп'ютерної томографії грудної клітини пацієнта з Covid-19.

На відео чітко видно, які сегменти легенів вражає пневмонія, викликана коронавірусом, повідомляє телеграм-канал Baza.

До теми Як виглядають легені людей, хворих на коронавірус: фото

Що відбувається з легенями впродовж хвороби

На початку захворювання, не більше ніж в чотирьох осередках з'являється так званий симптом матового скла. Так називають ущільнення в легеневій тканині на рівні альвеол.

Згодом запалення легеневої тканини розростається. Починаючи з нижніх частин легенів, ущільнення діаметром не більше 3 сантиметрів поширюються по периферії, на мережу судин і бронхи.

Саме на цій стадії захворювання, тобто приблизно на четвертий день, у людини виникає задишка та ускладнене дихання. Все через те, що у пошкоджених альвеолах починає накопичуватися рідина, яка провокує порушення в кисневому обміні.

Як виглядають легені під час Covid-19: відео

На п'ятий-восьмий день вірусної пневмонії ущільнення починають стрімко поширюватися та формують в сегментах цілі осередки.

На десятий-тринадцятий день настає пік хвороби. Тобто симптом "матового скла" є не локальним, а немов захоплює всю частину легені цілком.

До слова, раніше ми розписали, як Covid-19 перебігає у людини день за днем та як змінюються симптоми.

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