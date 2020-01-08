Як купівля дорогих речей впливає на особистість

Наявність дорогих речей не додає впевненості в собі, а навіть навпаки, може знизити самооцінку. Це пов'язано з синдромом самозванця.

Вчені з Бостонського коледжу і Гарвардської школи бізнесу проаналізували результати минулих робіт, а також опитали людей в місцях, де найчастіше зустрічаються заможні покупці, наприклад, у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку.

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Близько 30% опитаних заявили, що не соромляться виставляти свої статки напоказ, бо заробили це наполегливою працею і тепер можуть дозволити собі розкіш.

Синдром самозванця – що це? Психологічне явище, при якому людина не здатна присвоїти досягнення до власних якостей, здібностей і зусиль.

Але переважній більшості заможних людей виявилося незручно носити дорогий одяг і аксесуари, тому що їм здається, що це "невиправдані й незаслужені привілеї". Навіть якщо вони самі заробили на ці речі, а не отримали їх в подарунок.

Цікаво, що почуття дискомфорту у деяких людей пропадає, якщо в маркетинговій кампанії дорогого товару є посил: "Ви цього заслуговуєте".

Як побороти синдром самозванця?

Є кілька варіантів для тих, хто хоче позбутися синдрому самозванця, говорить Наїля Ордабаєва, автор дослідження. Можна пропрацювати свої внутрішні проблеми з психологом і переконати себе в тому, що ви гідні розкоші. А можна присвятити купівлю чогось дорогого до важливих дат і подій.

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