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Як купівля дорогих речей впливає на особистість

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Дорогі речі можуть засмучувати / unsplash.com

Наявність дорогих речей не додає впевненості в собі, а навіть навпаки, може знизити самооцінку. Це пов'язано з синдромом самозванця.

Вчені з Бостонського коледжу і Гарвардської школи бізнесу проаналізували результати минулих робіт, а також опитали людей в місцях, де найчастіше зустрічаються заможні покупці, наприклад, у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку.

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Близько 30% опитаних заявили, що не соромляться виставляти свої статки напоказ, бо заробили це наполегливою працею і тепер можуть дозволити собі розкіш. 

 
Синдром самозванця – що це?
Психологічне явище, при якому людина не здатна присвоїти досягнення до власних якостей, здібностей і зусиль.

Але переважній більшості заможних людей виявилося незручно носити дорогий одяг і аксесуари, тому що їм здається, що це "невиправдані й незаслужені привілеї". Навіть якщо вони самі заробили на ці речі, а не отримали їх в подарунок.

via GIPHY

Цікаво, що почуття дискомфорту у деяких людей пропадає, якщо в маркетинговій кампанії дорогого товару є посил: "Ви цього заслуговуєте".

Як побороти синдром самозванця? 

Є кілька варіантів для тих, хто хоче позбутися синдрому самозванця, говорить Наїля Ордабаєва, автор дослідження. Можна пропрацювати свої внутрішні проблеми з психологом і переконати себе в тому, що ви гідні розкоші. А можна присвятити купівлю чогось дорогого до важливих дат і подій.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Психологія Здоров'я Гроші Здорове життя
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