Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція

В Україні з 2017 року працює сервіс Liki24.com, що займається пошуком і доставкою медикаментів. Завдяки йому ви можете знайти аптеку, в якій ліки мають найнижчу ціну та замовити доставку або забрати препарати самому, заощадивши до 30%.

У кожного в житті виникали ситуації, коли ви не могли знайти необхідні ліки. Або помічали, що ціни на однакові препарати в сусідніх аптеках відрізняється в рази. Нині вам вже не потрібно досліджувати усі фармзаклади міста, витрачати час на пошуки ліків за найвигіднішою ціною, та стояти у чергах. Це все можна зробити через сервіс Liki24.com.

Читайте також: Як перевірити ліки за допомогою додатка на смартфоні

CEO Liki24.com Антон Авринський “Наша мета – зробити так, щоб ліки були доступнішими. Щоб більше людей змогли отримати препарати за меншою вартістю, навіть в тих аптеках, в яких вони купують зазвичай”.

Як працює сервіс Liki24.com?

Купити ліки можна у двох режимах: "доставка кур'єром" та "заберу сам". Ці два способи мають безліч переваг над самостійною купівлею ліків в аптеці.

Доставка

Ви можете замовити кілька препаратів, а кур’єри компанії купують їх в найдешевших аптеках, навіть якщо вони будуть в різних кінцях міста. Це допоможе суттєво знизити вартість ліків та заощадити ваш час. Доставка здійснюється того ж дня, коли ви замовили. Вартість послуги коливається від 49 до 99 гривень.

Заберу сам

А якщо ви обрали самовивіз з аптеки, то система покаже, де найвигідніша ціна та допоможе забронювати ліки і завдяки спеціальній знижці від сервісу ви заощадите від 5 до 30%. Або, наприклад, ви вже стоїте у черзі в аптеці, яка найближча до вашого дому і якщо скористаєтесь опцією "заберу сам", то також отримаєте знижку.

Тобто сервіс допомагає розв'язати три основні проблеми в купівлі ліків:

Різниця цін у різних аптеках.

Відсутність доставки.

Відсутність ліків в аптеках.

Як замовити ліки?

Зайдіть на сайт, додайте до кошика усі потрібні препарати. Виберіть спосіб отримання ліків: "доставка" або "заберу сам". Отримайте все зі знижкою до 30%.



В базі сервісу понад 30 тисяч препаратів

Чому в аптеках так сильно відрізняється ціна на однакові препарати?

Є три основні фактори, які впливають на вартість ліків.

Ціна закупівель. Чим більше аптека закуповує, тим кращі умови для них надає постачальник.

Чим більше аптека закуповує, тим кращі умови для них надає постачальник. Розташування. Аптеки в центрі міста більше платять за оренду приміщення, ніж на околицях. Тому і націнка на ліках буде меншою

Аптеки в центрі міста більше платять за оренду приміщення, ніж на околицях. Тому і націнка на ліках буде меншою Бонуси за об’єми продажів. Якщо аптека продає багато ліків, то фармвиробники пропонують вигідніші умови для закупівель, що дозволяє зменшити вартість препаратів. Завдяки цьому Liki24.com й отримують знижку від аптек, бо збільшують об’єми їхніх продажів.

Де можна скористатися сервісом?

Опція "заберу сам" працює по всій країні. До системи під'єднано понад 4000 аптек у 1000 населених пунктах.

Доставка ліків працює у 9 містах: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Вінниця Полтава та Запоріжжя. Але Liki24.com не возять вакцини, рецептурні препарати, або з вмістом наркотичних речовин. Їх можна замовити лиш в режимі "заберу сам".

Сайт буде корисним для всіх українців, які купують товари в аптеках: не тільки ліки, а й косметику, засоби гігієни та інші товари.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.