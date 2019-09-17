Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція

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Як купити ліки дешевше
Як купити ліки дешевше / Здоров'я 24

В Україні з 2017 року працює сервіс Liki24.com, що займається пошуком і доставкою медикаментів. Завдяки йому ви можете знайти аптеку, в якій ліки мають найнижчу ціну та замовити доставку або забрати препарати самому, заощадивши до 30%.

У кожного в житті виникали ситуації, коли ви не могли знайти необхідні ліки. Або помічали, що ціни на однакові препарати в сусідніх аптеках відрізняється в рази. Нині вам вже не потрібно досліджувати усі фармзаклади міста, витрачати час на пошуки ліків за найвигіднішою ціною, та стояти у чергах. Це все можна зробити через сервіс Liki24.com.

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CEO Liki24.com Антон Авринський

“Наша мета – зробити так, щоб ліки були доступнішими. Щоб більше людей змогли отримати препарати за меншою вартістю, навіть в тих аптеках, в яких вони купують зазвичай”.

Як працює сервіс Liki24.com?

Купити ліки можна у двох режимах: "доставка кур'єром" та "заберу сам". Ці два способи мають безліч переваг над самостійною купівлею ліків в аптеці. 

Доставка

Ви можете замовити кілька препаратів, а кур’єри компанії купують їх в найдешевших аптеках, навіть якщо вони будуть в різних кінцях міста. Це допоможе суттєво знизити вартість ліків та заощадити ваш час. Доставка здійснюється того ж дня, коли ви замовили. Вартість послуги коливається від 49 до 99 гривень. 

Заберу сам

А якщо ви обрали самовивіз з аптеки, то система покаже, де найвигідніша ціна та допоможе забронювати ліки і завдяки спеціальній знижці від сервісу ви заощадите від 5 до 30%. Або, наприклад, ви вже стоїте у черзі в аптеці, яка найближча до вашого дому і якщо скористаєтесь опцією "заберу сам", то також отримаєте знижку.

Тобто сервіс допомагає розв'язати три основні проблеми в купівлі ліків:

  • Різниця цін у різних аптеках.
  • Відсутність доставки.
  • Відсутність ліків в аптеках.

Як замовити ліки?

  1. Зайдіть на сайт, додайте до кошика усі потрібні препарати.
  2. Виберіть спосіб отримання ліків: "доставка" або "заберу сам".
  3. Отримайте все зі знижкою до 30%. 

В базі сервісу більше 30 тисяч препаратів
В базі сервісу понад 30 тисяч препаратів

Чому в аптеках так сильно відрізняється ціна на однакові препарати?

Є три основні фактори, які впливають на вартість ліків.

  • Ціна закупівель. Чим більше аптека закуповує, тим кращі умови для них надає постачальник.
  • Розташування. Аптеки в центрі міста більше платять за оренду приміщення, ніж на околицях. Тому і націнка на ліках буде меншою
  • Бонуси за об’єми продажів. Якщо аптека продає багато ліків, то фармвиробники пропонують вигідніші умови для закупівель, що дозволяє зменшити вартість препаратів. Завдяки цьому Liki24.com й отримують знижку від аптек, бо збільшують об’єми їхніх продажів.

Де можна скористатися сервісом?

Опція "заберу сам" працює по всій країні. До системи під'єднано понад 4000 аптек у 1000 населених пунктах.

Доставка ліків працює у 9 містах: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Вінниця Полтава та Запоріжжя. Але Liki24.com не возять вакцини, рецептурні препарати, або з вмістом наркотичних речовин. Їх можна замовити лиш в режимі "заберу сам".

Сайт буде корисним для всіх українців, які купують товари в аптеках: не тільки ліки, а й косметику, засоби гігієни та інші товари.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Гроші Лікування Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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