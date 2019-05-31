Як курці "вбивають" оточуючих: Супрун назвала приголомшливі цифри

31 травня у світі відзначають День без тютюну. На Землі проживає понад 7 мільярдів людей, і з них 900 тисяч – курять.

Від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч, зазначає в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Уляна Супрун “ Що ми можемо зробити, щоби ці цифри наближалися до нуля? Проста відповідь — якщо курите, спробуйте розпочати боротьбу з цією згубною залежністю. Якщо не курите — допоможіть курцям її позбутися.



Навіть поширення інформації про шкоду куріння може комусь допомогти — передусім задуматись про те, що вже пора закінчувати з цигарками та обирати більш здорові альтернативи ”.

Супрун додала, що в останні роки в Україні зростає тенденція кидати курити, але мільйони людей продовжують свідомо руйнують своє здоров’я. За останньою статистикою, в Україні курить кожен п'ятий громадянин – близько 80% дорослих курців починають курити у віці до 18 років.

В Україні близько 80% дорослих курців починають курити у віці до 18 років

Чим небезпечне куріння

1. Цигарковий дим містить понад 4 тисячі компонентів, в тому числі чадний газ, нікотин та його похідні, смолу, котінін, полоній, кадмій, поліциклічні ароматичні вуглеводи та інші сполуки. Більшість з цих речовин є канцерогенами.

2. Найчастіше курців вражає хронічне обструктивне захворювання легень, яке посідає третє місце у структурі смертності в усьому світі.

3. У 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через куріння. Куріння збільшує ризик розвитку коронарної хвороби серця чи інсульту у 2-4 рази.

4. Ця погана звичка підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та розповсюджених новоутворень. Також вдвічі частіше виникають поліпи у товстій кишці у курців.

5. Куріння збільшує ризик розвитку раку легень у 25 разів.

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