Як легко перейти на здорове харчування: поради дієтолога

Зима – стрес для організму, адже йому бракує вітамінів, а харчування стає менш корисним та збалансованим. Тому, навесні часто виникає проблема з зайвою вагою. Аби схуднути до літа, жінки починають випробовувати різні дієти, а це особливо небезпечно після холодної пори року.

Дієтолог Світлана Фус поділилася порадами, як без шкоди для організму перейти на правильне харчування, що допоможе нормалізувати вагу і досягти бажаного результату схуднення.

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Харчування взимку, якщо ви поправилися, було стресовим, а продукти, навряд чи містили весь набір корисних вітамінів і мінералів. Відсутність регулярних фізичних навантажень послабило серцевий м'яз. На такому фоні обмеження в харчуванні – дієта може принести тільки шкоду організму, спровокувати загострення хронічних захворювань або поява нових,

– зауважила дієтолог.

Як без шкоди для організму перейти на здорове харчування?

1. Перегляньте своє харчування. Приберіть усю шкідливу їжу з раціону, а корисні продукти поділяйте на 3-4 прийоми протягом дня.

2. "Занурюйтеся" у спорт крок за кроком. Почніть робити ранкову зарядку, підніматися без ліфта на 4-й поверх.

3. Внесіть оновлення в своє нове життя поступово, дозовано, а не відразу. Тоді воно буде проходити без стресу, а ваші зусилля будуть зрозумілими і зручними для вас.

4. Ставте реальні цілі. Наприклад, схуднути за 3 місяці здорового харчування і вправ на 3-4 кілограми і зберігати отриману вагу. Тоді нові звички непомітно призвичаяться.

5. Зробіть здорове харчування власним способом життя. Тоді не доведеться весь час худнути до будь-якої дати або сезону.

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