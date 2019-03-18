Як легко перейти на здорове харчування: поради дієтолога

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Дієтолог розповіла, як легко перейти на правильне харчування
Дієтолог розповіла, як легко перейти на правильне харчування / Фото з відкритих джерел

Зима – стрес для організму, адже йому бракує вітамінів, а харчування стає менш корисним та збалансованим. Тому, навесні часто виникає проблема з зайвою вагою. Аби схуднути до літа, жінки починають випробовувати різні дієти, а це особливо небезпечно після холодної пори року.

Дієтолог Світлана Фус поділилася порадами, як без шкоди для організму перейти на правильне харчування, що допоможе нормалізувати вагу і досягти бажаного результату схуднення.

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Харчування взимку, якщо ви поправилися, було стресовим, а продукти, навряд чи містили весь набір корисних вітамінів і мінералів. Відсутність регулярних фізичних навантажень послабило серцевий м'яз. На такому фоні обмеження в харчуванні – дієта може принести тільки шкоду організму, спровокувати загострення хронічних захворювань або поява нових,
– зауважила дієтолог.

Як без шкоди для організму перейти на здорове харчування?

1. Перегляньте своє харчування. Приберіть усю шкідливу їжу з раціону, а корисні продукти поділяйте на 3-4 прийоми протягом дня.

2. "Занурюйтеся" у спорт крок за кроком. Почніть робити ранкову зарядку, підніматися без ліфта на 4-й поверх.

3. Внесіть оновлення в своє нове життя поступово, дозовано, а не відразу. Тоді воно буде проходити без стресу, а ваші зусилля будуть зрозумілими і зручними для вас.

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4. Ставте реальні цілі. Наприклад, схуднути за 3 місяці здорового харчування і вправ на 3-4 кілограми і зберігати отриману вагу. Тоді нові звички непомітно призвичаяться.

5. Зробіть здорове харчування власним способом життя. Тоді не доведеться весь час худнути до будь-якої дати або сезону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна - хочется перемен. Хочется обновлений в лучшую сторону - если не в жизни, то хотя бы во внешнем виде. А результата желательно быстрого ... И понеслось - экспресс-диеты, таблетки для похудения, голодание, спорт в упадок. Я рекомендую не бросаться в крайности. Именно они - причина неудач. ? Вы же не первый раз в жизни решаете, что надо о здоровье подумать? Поэтому остановитесь и подумайте вот над чем. Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым. Продукты, которые вы ели, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании - диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых. Как же лучше перейти на здоровое питание? ? Первый шаг к своей мечте - пересмотрите свое питание. Уберите все вредное из рациона, а полезные продукты разделяем на 3 - 4 приема «Погружайтесь» в спорт: шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 3-4-й этаж. Вносим обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу - вот главное правило. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас. И у вас все получится! Ставьте реальные цели, например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 кг и сохранять достигнутую вес. Тогда новые привычки незаметно станут вашими уже навсегда. Сделайте это вашим образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезона. Всем здоровой, вкусной и продуктивной весны! #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

 

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Теги: Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Поради Дієти
Джерело: 24 Канал
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