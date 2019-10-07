Як легко прокинутись і бути бадьорим за 5 хвилин

Більшість людей зранку відчувають себе розбитими, втомленими та не можуть прокинутись. Але це проблему можна легко вирішити.

Наголошуємо, що ранкову втому може викликати хронічний недосип, кров'яний тиск, нервове або фізичне виснаження. Тому важливо переконатися, що ранкова млявість і апатія – не ознака хвороби та трапляються лише час від часу.

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Як легко прокинутися?

1. Нещадна, але дієва порада: не відкладайте сигнал будильника. Десять болісних хвилин в ліжку в очікуванні неминучого, не додадуть бадьорості. До того ж медики зазначають, що, дрімаючи після пробудження, ми часто занурюємося в глибшу фазу сну, а значить, почати день буде ще складніше.

2. Існує теорія: зранку потрібно протриматися на ногах всього дев'ять хвилин – і ви будете вже не такими сонними. Почніть хоча б з п'яти: пройдіться по квартирі, доглядайте за шкірою обличчя або сходіть в теплий душ, заваріть чай або каву, пограйтеся з домашнім улюбленцем.



Краще не пропускати сніданок, щоб день був бадьорим

3. Пийте воду. Не всім подобається розвивати в собі цю звичку, але більшості вона йде на користь. Відновіть водний баланс після нічного відпочинку – і організм отримає життєві сили. Не потрібно з самого ранку рідини літрами – для початку просто промочіть горло кількома ковтками.

4. Зробіть зарядку з декількох неспішних вправ. Спорт відмінно бадьорить, але переконатися в цьому можна тільки на особистому досвіді.

5. Ранкові зустрічі й рутинні справи просуваються куди легше, коли ми ситі. Головне – не переїдати, інакше замість енергійності прийде млявість і сонливість.

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