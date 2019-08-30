Як лідерство у школі впливає на подальше життя

Популярні підлітки закладають моду на "відносні несуттєві речі". Наприклад, вони впливають на те, яку музику слухають і який одяг носять їх однолітки. У питаннях сексу, алкоголю і наркотиків у них теж є авторитет.

Мітч Прінстейн, професор психології й нейронауки Університету Північної Кароліни та автор книги "Популярність. Як знайти щастя і добитися успіху у світі, одержимого статусом", досліджував феномен шкільної ієрархії.

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Всупереч стереотипам, вплив лідерів на групу не завжди поганий: лідери можуть подавати і позитивний приклад. Іноді вони допомагають однокласникам або стають волонтерами, і інші тінейджери тягнуться за ними.

Дослідники підкреслюють, що старшокласники повторюють не тільки за популярними ровесниками, а й батьками, друзями, кумирами. Точка зору і поведінка підлітка складаються на половину з того, що говорять батьки та того, що радять найкращі друзі.



Лідерам у школі важко адаптуватися у дорослому житті

Як правило, на репутацію в старших класах впливає агресивність (на жаль, бажаючи самоствердитись, багато дітей принижують інших) і приваблива зовнішність.

Тим, кого в школі вважали крутими, важко влаштуватися в дорослому житті. У порівнянні з "середняками", у них більше шансів бути звільненими, набути залежність, їм важче побудувати відносини.

Однак це не стосується привабливих підлітків, які просто всім подобаються. Красунчики, навпаки, оточені увагою: у дорослому житті у них буває міцніше здоров'я і вище зарплата.

Ці два види популярності призводять до абсолютно різних наслідків. Про це мало говорять, але соціальний статус в школі багато в чому визначає успіх людини в майбутньому житті.

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