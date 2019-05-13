Як ліки впливають на печінку

Печінка це орган, який переробляє всі токсини в нашому організмі. Це найголовніший детокс-орган нашого тіла.

Чи може "зламатися" печінка? Так, може. Такий стан називається печінковою недостатністю і він вкрай небезпечний, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Які існують ознаки того, що печінка "зламалася"?

Печінка створює жовч. У жовчі є білірубін. Білірубін жовтого кольору. Якщо клітини печінки гинуть, з них в кров потрапляє білірубін і розноситься по всьому організму. Через це людина жовтіє. Ознакою того, що з печінкою щось не так – жовтуватість шкірних покривів, очей, ротової порожнини. Лікарською мовою це називається "жовтяниця", а хвороба, через яку розвинулася жовтяниця – гепатит (що в перекладі означає запалення печінки).

Гепатит зазвичай розвивається через специфічні віруси, які так і називаються: вірус гепатиту, і бувають 5 видів: А, В, С, D, Е. Також гепатит може розвинутися через зловживання алкоголем (особливо, неякісного), деяких наркотиків, аутоімунних хвороб і медичних препаратів (частіше при неадекватному їх застосуванні).



Печінка переробляє токсини

Чим небезпечний гепатит?

Якщо методично навантажувати печінку, клітини починають заміщати рубцеву тканину (вона виглядає як будь-який шрам на вашому тілі, а таке заміщення називається цирозом печінки). Як ви розумієте, рубцева тканина виводити токсини не може і результатом такої заміни буде печінкова недостатність і смерть.

Чи можуть знищити печінку?

Тут дуже важливо згадати основний принцип медицини: користь повинна бути більшою за ризик. Якщо лікар призначає вам статини (Пігулки, що знижують холестерин), то ризик того, що ви без них помрете повинен бути вищим, ніж смерть від них.

За статистикою, 25% всіх людей на планеті гинуть від атеросклерозу судин. Його лікують статинами. Від гепатиту спричиненого таблетками (причому не тільки статинів, а взагалі всіх) гине 150 тисяч осіб на рік (0.15% від усіх смертей).

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