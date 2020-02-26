Сучасні методи лікування геморою: чому важливо при перших симптомах звернутись до лікаря

Геморой – це запалення, розширення або тромбоз гемороїдальних вен в нижній частині прямої кишки та заднього проходу.

Передусім варто зазначити, що є два види геморою: зовнішній та внутрішній. Зазвичай внутрішній геморой не викликає жодних симптомів, але його можна помітити завдяки крові на туалетному папері або випаданням з ануса щільного вузла. Якщо ви помітили кровотечу – будь ласка, не відкладайте візит до лікаря.

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Навіть якщо ви не впевнені, що у вас геморой, вам необхідно проконсультуватися з лікарем. Адже кров може бути й симптомом поліпів товстої кишки, коліту, хвороби Крона, дивертикуліту і колоректального раку.

Симптоми геморою:

Біль;

Кровотеча;

Свербіж;

Припухлість;

Чому виникає геморой:

Сидячий або малорухливий спосіб життя;

Напруга під час дефекації;

Важкі та надмірні фізичні навантаження;

Ожиріння;

Вагітність;

Вживання малої кількості клітковини;

Діарея або закрепи.

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Сучасні методи лікування геморою

Малоінвазивне (амбулаторне) лікування:

Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація.

Найбільш перспективним методом лікування геморою є трансанальна гемороїдальна деартеріалізація ТГД (THD). Цей метод дозволяє за один сеанс лігувати (перев'язати) всі артерії, що ведуть до гемороїдальних вузлів. Без доступу крові за 3-6 місяців вузли склерозуються і надалі заміщуються сполучною тканиною.

Ін'єкційна склеротерапія. Цей метод лікування застосовують під час кровотеч при внутрішньому геморої.

Лігування латексними кільцями. Його використовують для лікування внутрішніх гемороїдальних вузлів та при кровотечі внутрішнього геморою. Втім його можуть призначити лише в тому випадку, якщо традиційне лікування не виявилось ефективним.

Інфрачервона фотокоагуляція. Даний метод використовується при внутрішніх гемороїдальних вузлах або у тому випадку, коли лігування латексними кільцями виявилось неефективним.

Оперативне лікування

При особливо важких випадках є сенс провести хірургічне втручання. Так, хірургія геморою – це безпечно та ефективно, проте після проведення процедури вам все одно доведеться змінити спосіб життя, аби хвороба не повернулася.

Гемороїдектомія – оперативне втручання, під час якого лікар видаляє гемороїдальні вузли. Може проводитися як і під місцевою, так і під загальною анестезією. Назначається на 3 стадії геморою або під час тромбозу гемороїдальних вузлів, що випали.

Операція Лонго або PPH – сучасна процедура, під час якої лікар використовує пристрій, схожий на степлер, аби “зашити слизову”. Це дозволяє видалити внутрішні гемороїдальні вузли й, разом з тим, “підтягнути” слизову оболонку, що випадає з прямої кишки. Ця операція дозволена на будь-якій стадії захворювання, але найчастіше використовується на 3.

Консервативне лікування

Проводиться на будь-якій стадії геморою і включає в себе прийом венотоніків та застосування місцевих засобів.

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