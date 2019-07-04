Як лікувати хронічний нежить

Майже 40% людей в індустріальних країнах страждають від того чи іншого виду риніту (нежитю). А це – майже кожен другий житель у розвинених країнах.

Для постановки діагнозу треба, щоб у вас був хоча б один з наступних чотирьох симптомів.

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Симптоми хронічного нежитю

чхання

виділення з носа (будь-якого кольору і консистенції, але частіше водянисті або слизові)

закладеність носа

Відтік слизу по задній стінці глотки.

За словами ЛОР-лікаря Марії Євдокимової, симптоми повинні зберігатися протягом чотирьох тижнів:

Лікар повинен виключити:

алергічний риніт, медикаментозний риніт (при якому людина дуже довго застосовує судинозвужувальні краплі), професійний риніт (симптоми тільки на роботі, вдома їх немає), атрофічний риніт (при огляді тонка слизова і кірки), поліпи в носі (видно при огляді), риніт вагітних, риніт при грудному вигодовуванні, риніт гіпотиреозі, тощо.

Для лікаря є важливим також колір слизової, виділення в носі, блідість слизової (що більше характерно для алергічного риніту).

Медик може призначити додаткові аналізи для виключення інших діагнозів.

Важливо виключити рефлюкс шлункової кислоти (закид кислоти зі шлунка). При його наявності можна лікуватися до нескінченності, а симптоми риніту будуть повертатися знову і знову.

Як лікувати всі види хронічного риніту

Існують всього дві групи препаратів, які допомагають. Це топічні глюкокортикостероїди і топічні антигістамінні. Використовуються або ці препарати окремо, або разом, одночасно (як просто два спрею одночасно, по черзі, в один прийом, так і в складі одного препарату).

Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості симптомів і даних огляду, оптимальну комбінацію підбирає лікар.

Промивання носа сольовими розчинами полегшує симптоми хронічного нежитю. При вираженому нежиті, коли водянисті виділення постійні, полегшує стан спрей, в складі якого є іпратропій.

Промивання носа сольовими розчинами полегшує симптоми риніту​

У частини пацієнтів все повністю проходить після лікування, у частини — настає полегшення на тривалий термін, у частині — полегшення тільки на час лікування. У зовсім невеликої частини лікування не допомагає.

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