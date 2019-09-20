Як лікувати рубці після прищів

Близько 30% пацієнтів з акне, особливо із середнім і важким (кісти, вузли) плином стикаються з рубцями. Також цьому може сприяти спадковість.

А ще погіршити процес може вік: чим старший пацієнт, тим гостріше постає питання з браком синтезу колагену в шкірі і як наслідок – формування рубця після чергового прища, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Чому виникають чорні цятки та як з ними боротися

Плюс вже наявні шрами з цієї ж причини будуть ставати більш помітними. Також особливі передумови для утворення рубців – акне у дітей.

Всі рубці після прищів можуть бути декількох видів:

- сколені / "криголам" – вузькі глибокі ямки;

- "вагон" / "бокс" – широкі і глибокі;

- "хвилі" – широкі і неглибокі;

- гіпертрофічні (частіше на спині / грудях).



Перед лікуванням рубців потрібно вилікувати акне

Як лікувати рубці після акне?

Лікування рубців після акне не завжди доступне за ціною, вимагає терпіння і, на жаль, часом не на 100% ефективне. Також не варто забувати, що вони непогано маскуються макіяжем. І звичайно ж, спершу лікуємо самі акне, якщо вони є. Інакше це буде замкнуте коло і низька ефективність.

Такі процедури може призначити дерматолог-косметолог:

лазерне шліфування; хімічні пілінги (високі концентрації); мікродермабразія; філери (в залежності від наповнювача дають або тимчасовий, або постійний результат); радіочастотні методи; лікування світлом (IPL, синє світло тощо); колаген-індукційна терапія (мікронідлінг); хірургічне лікування (найбільші шрами).

Численні гелі та креми проти рубців (особливо на силіконовій основі) найбільш ефективні все ж щодо терапії рубців-горбиків. І в цих випадках також важливо терпіння і тривале використання.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.