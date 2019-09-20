Як лікувати рубці після прищів

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Шрами після акне
Шрами після акне / pixabay.com

Близько 30% пацієнтів з акне, особливо із середнім і важким (кісти, вузли) плином стикаються з рубцями. Також цьому може сприяти спадковість.

А ще погіршити процес може вік: чим старший пацієнт, тим гостріше постає питання з браком синтезу колагену в шкірі і як наслідок – формування рубця після чергового прища, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Плюс вже наявні шрами з цієї ж причини будуть ставати більш помітними. Також особливі передумови для утворення рубців – акне у дітей.

Всі рубці після прищів можуть бути декількох видів:

- сколені / "криголам" – вузькі глибокі ямки;
- "вагон" / "бокс" – широкі і глибокі;
- "хвилі" – широкі і неглибокі;
- гіпертрофічні (частіше на спині / грудях).

Перед лікуванням рубців потрібно вилікувати акне
Перед лікуванням рубців потрібно вилікувати акне

Як лікувати рубці після акне?

Лікування рубців після акне не завжди доступне за ціною, вимагає терпіння і, на жаль, часом не на 100% ефективне. Також не варто забувати, що вони непогано маскуються макіяжем. І звичайно ж, спершу лікуємо самі акне, якщо вони є. Інакше це буде замкнуте коло і низька ефективність.

Такі процедури може призначити дерматолог-косметолог:

  1. лазерне шліфування;
  2. хімічні пілінги (високі концентрації);
  3. мікродермабразія;
  4. філери (в залежності від наповнювача дають або тимчасовий, або постійний результат);
  5. радіочастотні методи;
  6. лікування світлом (IPL, синє світло тощо);
  7. колаген-індукційна терапія (мікронідлінг);
  8. хірургічне лікування (найбільші шрами).

Численні гелі та креми проти рубців (особливо на силіконовій основі) найбільш ефективні все ж щодо терапії рубців-горбиків. І в цих випадках також важливо терпіння і тривале використання.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Профілактика захворювань Краса
Джерело: Здоров'я 24
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