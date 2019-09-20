Як лікувати рубці після прищів
Близько 30% пацієнтів з акне, особливо із середнім і важким (кісти, вузли) плином стикаються з рубцями. Також цьому може сприяти спадковість.
А ще погіршити процес може вік: чим старший пацієнт, тим гостріше постає питання з браком синтезу колагену в шкірі і як наслідок – формування рубця після чергового прища, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Плюс вже наявні шрами з цієї ж причини будуть ставати більш помітними. Також особливі передумови для утворення рубців – акне у дітей.
Всі рубці після прищів можуть бути декількох видів:
- сколені / "криголам" – вузькі глибокі ямки;
- "вагон" / "бокс" – широкі і глибокі;
- "хвилі" – широкі і неглибокі;
- гіпертрофічні (частіше на спині / грудях).
Перед лікуванням рубців потрібно вилікувати акне
Як лікувати рубці після акне?
Лікування рубців після акне не завжди доступне за ціною, вимагає терпіння і, на жаль, часом не на 100% ефективне. Також не варто забувати, що вони непогано маскуються макіяжем. І звичайно ж, спершу лікуємо самі акне, якщо вони є. Інакше це буде замкнуте коло і низька ефективність.
Такі процедури може призначити дерматолог-косметолог:
- лазерне шліфування;
- хімічні пілінги (високі концентрації);
- мікродермабразія;
- філери (в залежності від наповнювача дають або тимчасовий, або постійний результат);
- радіочастотні методи;
- лікування світлом (IPL, синє світло тощо);
- колаген-індукційна терапія (мікронідлінг);
- хірургічне лікування (найбільші шрами).
Численні гелі та креми проти рубців (особливо на силіконовій основі) найбільш ефективні все ж щодо терапії рубців-горбиків. І в цих випадках також важливо терпіння і тривале використання.
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