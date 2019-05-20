Як лікувати та уникнути сонячних опіків

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Як вберегтись від сонячних опіків
Як вберегтись від сонячних опіків / pixabay.com

Сонячні опіки приносять не тільки дискомфорт, але і можуть сильно зашкодити нашому здоров'ю та навіть викликати онкологічні захворювання.

Щоб не отримати сонячні опіки варто дотримуватись кількох базових правил, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Як не отримати сонячні опіки

  1. Не виходьте на сонце в пік його активності (зазвичай, це з 12-00 до 16-00).
  2. Якщо вийшли, використовуйте сонцезахисні засоби: креми або масла з захистом (SPF) не нижче 30.
  3. Важливо наносити його повторно кожні 2-3 години та після купання.
  4. Намагайтеся не використовувати засіб, в якого вийшов термін придатності (особливо, якщо минуло більше 3-х років).
  5. Одягайте одяг з довгими рукавами, носіть сонцезахисні окуляри.
  6. Американська Академія педіатрів не рекомендує дітям молодше 6 місяців піддаватися впливу сонця.

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Що робити, якщо отримали сонячні опіки

  • Негайно заховайтесь від сонця, щоб зупинити прогресування опіків.
  • Охолодіть уражені ділянки прохолодною водою (наприклад, прохолодним душем).
  • Ні в якому разі, не користуйтеся народними засобами (сметана, горілка, спирт і т.п.).
  • Для полегшення болю можна використовувати: холодні компреси, гелі, які містять алое вера.
  • Нестероїдні протизапальні препарати (Ібупрофен 400-800 мг 2-3 рази на добу) – 1-2 дні.

За статистикою, сонячні опіки, хоча б раз в житті отримували приблизно 50-70% людей на планеті. Через це дуже широко поширені різні народні методи лікування: сметана, масло, спирт, сеча. Але їхня дієвість дуже сумнівна і вони можуть ще більше зашкодити.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Поради Лікування Відпочинок
Джерело: Здоров'я 24
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