Як лікувати та уникнути сонячних опіків
Сонячні опіки приносять не тільки дискомфорт, але і можуть сильно зашкодити нашому здоров'ю та навіть викликати онкологічні захворювання.
Щоб не отримати сонячні опіки варто дотримуватись кількох базових правил, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.
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Як не отримати сонячні опіки
- Не виходьте на сонце в пік його активності (зазвичай, це з 12-00 до 16-00).
- Якщо вийшли, використовуйте сонцезахисні засоби: креми або масла з захистом (SPF) не нижче 30.
- Важливо наносити його повторно кожні 2-3 години та після купання.
- Намагайтеся не використовувати засіб, в якого вийшов термін придатності (особливо, якщо минуло більше 3-х років).
- Одягайте одяг з довгими рукавами, носіть сонцезахисні окуляри.
- Американська Академія педіатрів не рекомендує дітям молодше 6 місяців піддаватися впливу сонця.
Що робити, якщо отримали сонячні опіки
- Негайно заховайтесь від сонця, щоб зупинити прогресування опіків.
- Охолодіть уражені ділянки прохолодною водою (наприклад, прохолодним душем).
- Ні в якому разі, не користуйтеся народними засобами (сметана, горілка, спирт і т.п.).
- Для полегшення болю можна використовувати: холодні компреси, гелі, які містять алое вера.
- Нестероїдні протизапальні препарати (Ібупрофен 400-800 мг 2-3 рази на добу) – 1-2 дні.
За статистикою, сонячні опіки, хоча б раз в житті отримували приблизно 50-70% людей на планеті. Через це дуже широко поширені різні народні методи лікування: сметана, масло, спирт, сеча. Але їхня дієвість дуже сумнівна і вони можуть ще більше зашкодити.
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Джерело: Здоров'я 24
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