Як лікувати та уникнути сонячних опіків

Сонячні опіки приносять не тільки дискомфорт, але і можуть сильно зашкодити нашому здоров'ю та навіть викликати онкологічні захворювання.

Щоб не отримати сонячні опіки варто дотримуватись кількох базових правил, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Як не отримати сонячні опіки

Не виходьте на сонце в пік його активності (зазвичай, це з 12-00 до 16-00). Якщо вийшли, використовуйте сонцезахисні засоби: креми або масла з захистом (SPF) не нижче 30. Важливо наносити його повторно кожні 2-3 години та після купання. Намагайтеся не використовувати засіб, в якого вийшов термін придатності (особливо, якщо минуло більше 3-х років). Одягайте одяг з довгими рукавами, носіть сонцезахисні окуляри. Американська Академія педіатрів не рекомендує дітям молодше 6 місяців піддаватися впливу сонця.

Що робити, якщо отримали сонячні опіки

Негайно заховайтесь від сонця, щоб зупинити прогресування опіків.

Охолодіть уражені ділянки прохолодною водою (наприклад, прохолодним душем).

Ні в якому разі, не користуйтеся народними засобами (сметана, горілка, спирт і т.п.).

Для полегшення болю можна використовувати: холодні компреси, гелі, які містять алое вера.

Нестероїдні протизапальні препарати (Ібупрофен 400-800 мг 2-3 рази на добу) – 1-2 дні.

За статистикою, сонячні опіки, хоча б раз в житті отримували приблизно 50-70% людей на планеті. Через це дуже широко поширені різні народні методи лікування: сметана, масло, спирт, сеча. Але їхня дієвість дуже сумнівна і вони можуть ще більше зашкодити.

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