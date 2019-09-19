Як лікувати тріщини на п'ятах
З тріщинами на п'ятах може зіткнутися кожен. Тому що ми не приділяємо шкірі стоп стільки часу, як наприклад при догляді за обличчям та волоссям.
Суха, потовщена шкіра на п'ятах – це одна з перших передумов для їхнього виникнення, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Чому виникають тріщини на п'ятах?
Основні причини тріщин на п'ятах:
- зайва вага;
- робота стоячи;
- відкрите взуття – сандалі, сабо (моделі, які не облягають область п'яти).
Тріщини на п'ятах можуть сильно боліти
А також такі захворювання:
- атопічний дерматит / екзема;
- псоріаз, особливо з ураженням підошов;
- цукровий діабет;
- гіпотиреоз;
- спадкові потовщення шкіри (кератодермії);
- порушення кровообігу;
- гормональні зміни (особливо з настанням клімактеричного періоду).
Чим небезпечні тріщини?
Це боляче й інколи навіть дуже.
Це непривабливо.
Також досить легко може приєднатися вторинна інфекція і викликати запалення в тканинах (а ще й пошкодити ваші нігті, якщо це грибок).
Лікування та профілактика тріщин на п'ятах
1. Зволожуйте шкіру в цій зоні, доглядайте за нею регулярно. Добре, якщо в складі вашого крему для ніг буде сечовина (до 10%), гліцерин, ланолін, олія ши. Наприклад: Риластил Xerolact podos Ліпогель
2. Не тріть кожен раз бездумно п'яти пемзою (до речі, робити це можна тільки у напрямку малюнка на шкірі та тільки до прийняття ванни, на суху шкіру. Не забувайте: чим частіше ви "стираєте" вашу шкіру, тим активніше вона буде наростати!
3. Якщо ви зіткнулися з проблемою щільною, грубої шкіри в області стоп зверніть увагу на спеціальні засоби з саліциловою кислотою та молочною кислотою.
4. Якщо тріщини викликані захворюваннями або інфекцією – зверніться до спеціаліста.
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