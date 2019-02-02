Як лікувати варикоз: відповідь судинного хірурга

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Лікування варикозу
Лікування варикозу / Фото з вільних джерел

Варикозне розширення вен небезпечне тим, що на ранніх стадіях хвороба проходить безсимптомно, а у 95% випадків виникають ускладнення, у нагіршому випадку (утворення тромбів) може призвести до смерті.

У ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов назвав спосіб лікування хвороби.

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При перших ознаках варикозу – потрібно негайно звернутися до судинного хірурга або флеболога. На ранніх стадіях лікування проходить простіше та швидше, ніж на пізніх.

 
Варикоз – симптоми
• біль, що пульсує;
• нічні судоми і свербіж у м’язах;
• болі при ходьбі;
• набряки в ногах;
• почуття розпирання і важкості в ногах;
• зміни шкіри – судини стають покрученими, подовженими, виступають над поверхнею шкіри. Можуть виникати судинні зірочки або ж телеангіоектазії.

При діагностиці флеболог може призначити УЗД-обстеження.

 
Лікар
Якщо діагноз "варикозне розширення вен" поставлений, єдиний ефективний метод лікування – це оперативне втручання. Причому чим раніше це зробити, тим краще. Є безліч допоміжних методів, але вони саме допоміжні. Ефективне лікування варикозу – тільки хірургія ”.

Лікар зазначив, що медицина давно пішла вперед, тому відкриті операції позаду, не потрібно ніякої госпіталізації та немає складного реабілітаційного періоду.

Лазерна операція варикозу
Лазерна операція варикозу

 
Судинний хірург Володимир Герасимов
“Операція виконується малоінвазивно під місцевою анестезією і в амбулаторних умовах – ніякої госпіталізації. З операційного столу пацієнт встає сам і відразу ходить, навантажуючи ногу і не обмежуючи себе в русі. Після цього їде додому і веде свій звичний спосіб життя – без відриву від сім'ї і роботи”.

Єдине, що може вказати на те, що ви мали операцію – еластична пов’язка на ногах. Лікар переконує, що судинна хірургія – одна з найбільш прогресивних галузей медицини, тому не варто боятися і відкладати лікування.

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Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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