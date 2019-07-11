Як лікувати ячмінь: поради Супрун

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Що робити, якщо з'явився ячмінь
Що робити, якщо з'явився ячмінь / pixabay.com

Розмаїття альтернативних методів лікування, у які досі вірять чимало людей, дійсно вражає. Але схоже, ячмінь є лідером у цьому сумнівному рейтингу.

В інтернеті можна натрапити на чимало порад щодо його "лікування": потерти обручкою, плюнути в око, показати дулю, перев’язати пальці нитками чи навіть прикласти коров’ячий кізяк, написала очільниця МОЗ України Уляна Супрун.

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Що таке ячмінь?

Це червоне утворення, наповнене гноєм. Ячмінь є гнійним гострим запаленням сальної залози або волосяної частини вій, що виникає внаслідок інфікування бактеріями, найчастіше стафілококом.

Він може бути також водянистим, але не має впливати на зір. Ячмінь рідко призводить до серйозних наслідків, але до того, як зникне, може завдавати болю.

Що робити, якщо з’явився ячмінь?

  1. Аби зменшити запалення, прикладіть до ока на 5-10 хвилин м’яку тканину, зволожену теплою водою. Таку процедуру можна повторювати 3-4 рази на день.
  2. Щоб зменшити біль, можна випити ібупрофен або парацетамол.
  3. Не варто вдягати контактні лінзи та фарбувати очі, доки ячмінь не мине.
  4. У жодному разі не намагайтеся самостійно позбутися його механічно. Так можна занести інфекцію.

Зазвичай ячмінь минає самостійно протягом тижня або двох.

Ячмінь зникає через 2 тижні
Ячмінь зникає через 2 тижні

Коли необхідно звертатися до лікаря?

  • Якщо виникає сильний біль та набряк
  • Якщо ячмінь не минає протягом кількох тижнів
  • Якщо порушується зір

Як зменшити ризик появи ячменя?

  1. Не торкайтеся очей та не одягайте лінзи брудними руками.
  2. Обов’язково змивайте макіяж перед сном. Регулярно дбайте про чистоту своїх повік та вій.
  3. Не використовуйте косметику, у якої минув термін придатності.
  4. Не користуйтеся одними рушниками та спільною косметикою із людьми, які мають ячмінь.
 
Уляна Супрун
“Немає жодних підстав вірити в те, що ячмінь мине, якщо потерти око каблучкою, показати дулю або сходити до ворожки. У когось може існувати хибне враження, що це дійсно ефективні методи лікування. Але насправді ячмінь минає не завдяки їхньому застосуванню. Він просто минає сам”.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Поради Лікування Здоров’я очей Профілактика захворювань Уляна Супрун
Джерело: Здоров'я 24
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