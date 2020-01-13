Як правильно лікувати грип та застуду?

Хворіти – це неприємно, дорого та завжди невчасно. Але, якщо зробити все правильно – можна уникнути ускладнень, витратити менше коштів та одужати набагато швидше. Як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Про грип та застуду існує чимало міфів, наприклад, що вони виникають через холод. Насправді – кондиціонер, мороз, сніг, протяг не мають нічого спільного з цими захворюваннями. Ми хворіємо через віруси, які отримуємо від інших людей. Щоб заразитися – достатньо знаходитися з хворим в одному приміщенні й, якщо ваш імунітет зараз знаходиться не у своїй найкращій формі – привіт, застудо!

Але як лікуватись, якщо не вдалось вберегтись? На жаль, більшість препаратів, які нині існують, в лікуванні грипу чи застуди не допоможуть. Вони усувають лише симптоми, але сам вірус побороти не здатні. Тому, для початку, з'ясуймо, що нам точно не допоможе одужати.

Як не потрібно лікувати грип та застуду?

Антибіотики. Вони створені, щоб боротися з бактеріями – живими організмами, які можуть розмножуватись і їх кількість збільшується. Проти вірусів антибіотики безсилі, бо віруси – це зовсім інший клас організмів (у порівнянні з бактеріями), які навіть не мають клітин. Тому не вживайте антибіотики, якщо грип та застуда не мають бактеріальних ускладнень. До речі, бронхіт у 90% теж викликаний вірусами, тому у вас мають виникати запитання до лікаря, якщо він вам призначає антибіотик.

Народні методи. Часник, цибуля, горілка з перцем, редька, інгаляції, штучне спричинення потовиділення й інші методи виникли, бо в людей не було інших способів боротьби з хворобами. Вони не мали доступу до медицини. Наразі ситуація змінилась докорінно – вчені провели велику кількість досліджень на людях, які доводять абсурдність та інколи й шкідливість вищезазначених методів, які інколи нагадують тортури. Ми всі використовуємо новітні транспортні засоби для подолання відстаней, а не їздовий транспорт, як в давнину – так само й з методами та способами лікування.

Вітамін С у великих дозах. Дослідження показали, що ефективність цього вітаміну не перевищує плацебо.

Гомеопатія. Такі препарати не можуть вилікувати жодне захворювання. Грип та застуда – не виняток, тому що ці засоби не мають жодної молекули діючої (лікувальної) речовини у своєму складі

Ехінацея та женьшень. Така ж історія, що й з вітаміном С: вчені провели дослідження – ефективність не підтвердилася.

Засоби проти кашлю. Протикашльові засоби лише блокують кашель, проте не сприяють виведенню мокротиння, в якому організм спеціально зібрав віруси, щоб позбавити організм від їх впливу. Муколітики підсилюють кашель, який у вас і так є. У будь-якому випадку, якщо вам заважає кашель – це привід звернутися до лікаря. Він обстежить вас і прийме рішення, як лікувати ваш кашель, якщо його дійсно треба лікувати.



В аптеках багато неефективних засобів, на які не варто витрачати гроші \ pixabay.com

Як правильно лікувати грип та застуду?

Сидіть вдома. Насамперед – ви перестанете бути мобільним інкубатором-носієм вірусів і, таким чином, припините розповсюдження інфекції серед здорових людей. Під час цих захворювань захисні функції організму знижуються – тому до застуди ви можете приєднати грип та бактеріальну інфекцію. Це ускладнить лікування та надовго позбавить вас працездатності. Спокій та сон. Хвороба – це стрес для всіх систем та органів вашого тіла. Щоб вони могли відновлюватись та відпочивати – потрібно багато спати. Пийте. Це потрібно робити, щоб уникнути зневоднення. Не варто заливати в себе рідину літрами. Це призведе до зайвого навантаження на нирки та, навіть, може викликати отруєння водою (так, буває і таке). Тому, якщо у вас немає високої температури тіла (вищої ніж 38,5℃) достатньо пити 3-4 чашки теплої (не гарячої) рідини на день. Не допускайте гарячки. Якщо температура тіла вища 38,5℃ – випийте жарознижувальні препарати. Така температура вже є небезпечною. Якщо ліки не подіють та температура тіла продовжить збільшуватись до 40℃ – обов’язково викликайте швидку. Також це потрібно зробити, якщо на тілі з’явився висип, який не змінює колір під натиском, при судомах та якщо з’явилися проблеми з диханням та синюшність шкіри. Промивайте ніс та полощіть горло. Це допоможе вам змити віруси та бактерії, зняти набряк, зволожити слизову оболонку та відновити носове дихання. Ефективним засобом для промивання носа і полоскання горла є Долфін. Готовий розчин Долфін схожий за складом до плазми крові, ефективно змиває віруси й бактерії зі слизової оболонки та здійснює пряму антибактеріальну і противірусну дію. Крім того, Долфін містить два рослинних екстракти – шипшини та солодки, які дієво знімають запалення та набряк. Дослідження показали, що цей засіб здатен знизити тривалість захворювання, вираженість симптомів, ризик бактеріальних ускладнень та на 96% покращити дихання носом. Озельтамівір. Має доказову ефективність у лікуванні грипу. Але його можна приймати тільки за призначенням лікаря. В першу чергу його назначають для людей, які мають проблеми з імунітетом та для тих, хто має ускладнення. Дослідження ставлять під сумнів призначення озельтамівіру для людей з нормальним імунітетом.

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