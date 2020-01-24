Як лікують американця, який захворів на коронавірус: фото

Вочевидь, США і справді має план зі стримання коронавірусу, принаймні підхід до лікування явно продуманий. Чоловіка, який захворів після візиту до Китаю, лікують за допомогою робота, аби нікому не вдалось підчепити інфекцію.

Робот, оснащений стетоскопом, допомагає лікарям діагностувати та брати усі необхідні аналізи пацієнта, спілкуючись з ним через великий екран, пише CNN.

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Чоловік, який став першим і поки що єдиним хворим на китайський коронавірус у США, перебуває нині у стабільному стані, втім з 19 січня досі залишається в ізоляції.

Підхід до лікування американця максимально безпечний та досить цікавий

З підозрою на коронавірус, чоловіка доставили до лікарні у спеціальній ізольованій камері під назвою ISOPOD.



Камера, у якій доставили пацієнта з коронавірусом / CNN

Пацієнт лікується у спеціальному ізольованому приміщенні, яке знаходиться далеко від основної лікарні.

До чоловіка прив'язали двоє медичних працівників, які займаються обслуговуванням робота та беруть участь у налагодженні зв'язку між хворим та провідними лікарями, які контролюють стан пацієнта та спілкуються з ним через великий екран.



Робот, за допомогою якого лікують чоловіка / CNN

До слова, це спеціальна лікарня з окремим протоколом для лікування небезпечних інфекцій, таких як Ебола. Окремий підхід дозволяє лікувати пацієнтів з інфекційними захворюваннями таким чином, щоб вірус не поширювався абсолютно ні на кого.

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