24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Як лікують американця, який захворів на коронавірус: фото

838 Читать новость на русском
Як у США лікують від коронавірусу / businessinsider.com

Вочевидь, США і справді має план зі стримання коронавірусу, принаймні підхід до лікування явно продуманий. Чоловіка, який захворів після візиту до Китаю, лікують за допомогою робота, аби нікому не вдалось підчепити інфекцію.

Робот, оснащений стетоскопом, допомагає лікарям діагностувати та брати усі необхідні аналізи пацієнта, спілкуючись з ним через великий екран, пише CNN.

Варто знати: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Чоловік, який став першим і поки що єдиним хворим на китайський коронавірус у США, перебуває нині у стабільному стані, втім з 19 січня досі залишається в ізоляції.  

Підхід до лікування американця максимально безпечний та досить цікавий

З підозрою на коронавірус, чоловіка доставили до лікарні у спеціальній ізольованій камері під назвою ISOPOD. 


Камера, у якій доставили пацієнта з коронавірусом / CNN

Пацієнт лікується у спеціальному ізольованому приміщенні, яке знаходиться далеко від основної лікарні.

До чоловіка прив'язали двоє медичних працівників, які займаються обслуговуванням робота та беруть участь у налагодженні зв'язку між хворим та провідними лікарями, які контролюють стан пацієнта та спілкуються з ним через великий екран.


Робот, за допомогою якого лікують чоловіка / CNN

До слова, це спеціальна лікарня з окремим протоколом для лікування небезпечних інфекцій, таких як Ебола. Окремий підхід дозволяє лікувати пацієнтів з інфекційними захворюваннями таким чином, щоб вірус не поширювався абсолютно ні на кого.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Сьогодні в Україні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
сьогодні
45141
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Техно Пневмонія в Китаї 2020 Новини Здоров'я Розробки робототехніка Здоров'я Здорове життя Інфекція Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 2650
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2108
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1836
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19704
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1388
Новини
Більше новин
Залиште відгук