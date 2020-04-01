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Як лікують від коронавірусу в Україні: відео

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Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від COVID-19 вони витрачають по декілька тисяч гривень. На додачу, частину препаратів важко придбати. Попри те, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли лікувати безкоштовно. Чим лікуються хворі на коронавірус та скільки коштує лікування – читайте в матеріалі 24 каналу.

Одесит Шахін Асадов наразі лікується від коронавірусу. 26 березня на своїй фейсбук-сторінці він опублікував відеозвернення, в якому розповів, що найбільше його вразив не сам діагноз, а вартість лікування. За два дні перебування в ізоляторі чоловік витратив понад 20 тисяч гривень.

Зверніть увагу Одесит витратив 25 тисяч на "безкоштовне" лікування коронавірусу

Він зазначив, що лікарі виписали ліки, які "коштують нереально великих грошей". Тож одесит навіть не знає, чого очікувати далі.

Перший хворий на коронавірус мешканець Житомира Вадим Какошкін наразі перебуває на домашній самоізоляції. Попри те, що тест показав у нього наявність вірусу в організмі, з лікарні його виписали 31 березня. Він розповів, що після госпіталізації йому виписали ліки, за які заплатив 388 гривень. За весь період лікування, тобто за два тижні, він витратив 1300-1400 гривень.

Лікували чоловіка симптоматично. Втім, зізнався, що лікарі рекомендували придбати препарат, який допоміг би краще боротися з хворобою. Однак, він не зміг його знайти.

У мене боліло горло, я приймав таблетки хлорофіліпт, їх кладуть під язик, не є дорогі. Від кашлю мені давали амброксол. Я користувався не ним, а досить відомими льодяниками від кашлю. Але кашлю в мене майже не було. Від температури давали парацетамол,
– повідомив Вадим Какошкін. 

В Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли, що вже найближчим часом усі ліки будуть у медзакладах. Їх даватимуть пацієнтам безкоштовно. Втім, поки спеціальних препаратів від коронавірусу не існує.

Верховна Рада дозволила використовувати досвід європейських країн і лікувати хворих незареєстрованими препаратами.

Наприклад проти малярії, проти ревматоїдного артриту, ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби,
– зазначив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Втім, лікування залежить від стану пацієнта. І якщо у хворого лише підозрюють COVID-19, то йому зобов'язані безкоштовно зробити тест.

Автор: Людмила Гаврилюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Новини України Новини Одеси Новини Житомира
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