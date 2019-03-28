Як люди оцінюють інтелект партнера

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Інтелект партнера: як оцінюють закохані
Інтелект партнера: як оцінюють закохані / pixabay.com

Люди переоцінюють не тільки свій інтелект, а й здібності своєї другої половинки.

У дослідженні групи вчених з австралійських і варшавських університетів взяли участь 218 пар, які разом від 6 років і більше.

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Їм запропонували оцінити свій інтелект і свого партнера по шкалі від "дуже низький" до "дуже високий". Потім вчені перетворили ці дані в бали IQ.

Далі учасники пройшли тест на інтелект, щоб дослідники змогли отримати реальні показники. З'ясувалося, що свої можливості люди переоцінюються в середньому на 30 балів.

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Переоцінка партнера виявилася ще вище: чоловіки впевнені, що їх половинки розумніші на 36 балів, а жінки накидають своїм коханим 38 балів.

Вчені пов'язують це з тим, що, коли у коханої людини є одна сильна сторона, ми впевнені, що і інші якості виявляться позитивними.

Також дослідники з'ясували, що стосунки тривають довше в тих парах, де рівень інтелекту приблизно однаковий у обох партнерів.

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blog_ava
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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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