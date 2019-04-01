Як людям з діабетом схуднути та покращити самопочуття

У людей з діабетом порушений обмін речовин, через що у них спостерігаються зайві кілограми чи ожиріння. Таким людям складно схуднути через низьку чутливість до інсуліну.

Медики з університету Торонто, Канада, виявили простий спосіб, як схуднути людям з діабетом, пише журнал Diabetes Care.

Читайте також: Назвали хворобу, яка виникає через тяжку розумову працю

Вчені з'ясували, що діабетикам у схудненні може допомогти заміна твердих продуктів на рідку їжу, що містить аналогічне число білків, жирів, вуглеводів та інших нутрієнтів.

Діабет – перші симптоми Постійне відчуття голоду.

Хронічна втома.

Сухість шкіри.

Постійна спрага.

Сповільнене загоєння ран.

За словами фахівців, таке харчування дозволяє помітно знизити число калорій в щоденному раціоні і при цьому не відчувати голод.

Якщо ж людина з діабетом буде харчуватися таким чином протягом шести місяців, то вона зможе схуднути на 2,4 кілограма. Таке харчування допоможе позбутися високого тиску і проблем з метаболізмом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.