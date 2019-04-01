Як людям з діабетом схуднути та покращити самопочуття
У людей з діабетом порушений обмін речовин, через що у них спостерігаються зайві кілограми чи ожиріння. Таким людям складно схуднути через низьку чутливість до інсуліну.
Медики з університету Торонто, Канада, виявили простий спосіб, як схуднути людям з діабетом, пише журнал Diabetes Care.
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Вчені з'ясували, що діабетикам у схудненні може допомогти заміна твердих продуктів на рідку їжу, що містить аналогічне число білків, жирів, вуглеводів та інших нутрієнтів.
- Постійне відчуття голоду.
- Хронічна втома.
- Сухість шкіри.
- Постійна спрага.
- Сповільнене загоєння ран.
За словами фахівців, таке харчування дозволяє помітно знизити число калорій в щоденному раціоні і при цьому не відчувати голод.
Якщо ж людина з діабетом буде харчуватися таким чином протягом шести місяців, то вона зможе схуднути на 2,4 кілограма. Таке харчування допоможе позбутися високого тиску і проблем з метаболізмом.
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