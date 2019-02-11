Як макіяж жінки впливає на те, як її сприйматиме оточення

Жінок з густим макіяжем не розглядають в якості лідерів, з'ясували психологи з Абертейского університету в Шотландії.

Учасникам експерименту показали серію фотографій дівчат: на знімках вони були без косметики або з легким макіяжем, на інших –з вечірнім, густим мейкапом.

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Всього учасникам потрібно було оцінити 16 пар знімків – і вибрати той з двох портретів, який краще підкреслює лідерські риси. У більшості випадків чоловіки і жінки вибирали природні фото.



Жінок з яскравим макіяжем не сприймають як лідерів

"Хоча попередні дослідження демонструють, що більшу повагу отримують жінки, які стежать за собою, наш експеримент показує, що макіяж не підвищує авторитет жінки, коли ми оцінюємо її як потенційного лідера", – зазначив співавтор дослідження, доктор Крістофер Уоткінс.

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