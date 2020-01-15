Як марафони впливають на здоров'я судин: дослідження

Аксіому "рух – це життя" знають усі, тепер вчені говорять про дивовижну користь марафонів та забігів. Тренування допоможуть зберегти здоров'я кровоносних судин, зокрема продовжать їх вік в чотири рази.

Дослідники провели дослідження та з'ясували, що участь у марафоні омолоджує кровоносні судини.

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Як проходило дослідження

Для експерименту дослідники стежили за здоров'ям людей із середнім віком 37 років, які раніше не брали участі у подібних марафонах. Учасники готувалися до забігу вподовж шести місяців. Вчені оцінили стан судин учасників до початку тренувань та вже після закінчення марафону.



Участь у марафоні забезпечить відмінну роботу кровоносних судин/Фото: Unsplash

Результати

Виявилося, що пів року активних тренувань достатньо для того, аби "омолодити" кровоносні судини на чотири роки. У бігунів також знизився тиск, а відтак значно знизився ризик інсульту.

Найкраще ефект був помітний серед бігунів старшого віку і тих, хто брав участь у марафоні вперше.

Відтак, якщо ви запланували бігти марафон, слід дотримуватися кількох правил.

Марафон – що слід пам'ятати Збільшуйте інтенсивність тренувань поступово.

Якщо у вас попередньо була травма – не починайте бігати, поки відчуваєте біль. Почекайте, повного одужання. За потреби зверніться до лікаря.

Додамо, що регулярні заняття бігом знижують також ризик виникнення таких хвороб, як цукровий діабет, ожиріння, ішемічна хвороба серця, остеопороз, порушення рівня холестерину у крові. Навіть 5-10 хвилин низькоінтенсивного бігу на день, щодня, здатні подовжити життя бігуна на кілька років.

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