Як марихуана впливає на чоловіче здоров'я: неочікувані результати

Гарвардські вчені зробили несподіване спостереження: у курців марихуани концентрація сперматозоїдів може бути вище, ніж у тих, хто ніколи не курив.

У 2015 році вчені з Данії виявили, що у чоловіків, які курили марихуану частіше разу на тиждень, кількість сперматозоїдів в еякуляті було приблизно на 30% нижче, ніж у тих, хто курив рідше або взагалі не курив.

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У новому дослідженні ці результати ставляться під сумнів. Учені проаналізували анкети 662 чоловіків, які зверталися до клініки планування сім'ї з 2000 по 2017 рік зі скаргами на репродуктивну функцію. В анкеті респонденти вказали, як часто вони вживали марихуану або інші наркотики. Також в розпорядженні медиків були результати аналізів.

55% пацієнтів повідомили лікарям, що хоча б раз в житті пробували марихуану, 11% з них зазначили, що курять час від часу. Зміст сперматозоїдів у цих 55% чоловіків було в середньому 63 млн/мл, а у тих, хто ніколи не пробував наркотик – 45 млн/мл. При цьому дослідники враховували і такі чинники, як вік, куріння тютюну, вживання алкоголю. У 5% споживачів марихуани і у 12% чоловіків, які ніколи не пробували канабіс, концентрація сперматозоїдів була зниженою – менше 15 млн/мл.

Вчені припустили, що в мінімальних або помірних дозах марихуана може посилювати виробництво сперматозоїдів, однак при частому вживанні наркотик має зворотний ефект. Однак з роботи можна зробити й інший висновок: чоловіки з високим рівнем тестостерону схильні до ризикованої способу життя – і вживання заборонених речовин.

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