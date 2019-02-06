Як марихуана впливає на чоловіче здоров'я: неочікувані результати

1006 Читать новость на русском
Марихуана збільшує кількість сперматозоїдів
Марихуана збільшує кількість сперматозоїдів / pixabay.com

Гарвардські вчені зробили несподіване спостереження: у курців марихуани концентрація сперматозоїдів може бути вище, ніж у тих, хто ніколи не курив.

У 2015 році вчені з Данії виявили, що у чоловіків, які курили марихуану частіше разу на тиждень, кількість сперматозоїдів в еякуляті було приблизно на 30% нижче, ніж у тих, хто курив рідше або взагалі не курив. 

Читайте також: Для чого марихуана хворим на рак: пояснення онколога

У новому дослідженні ці результати ставляться під сумнів. Учені проаналізували анкети 662 чоловіків, які зверталися до клініки планування сім'ї з 2000 по 2017 рік зі скаргами на репродуктивну функцію. В анкеті респонденти вказали, як часто вони вживали марихуану або інші наркотики. Також в розпорядженні медиків були результати аналізів.

via GIPHY

55% пацієнтів повідомили лікарям, що хоча б раз в житті пробували марихуану, 11% з них зазначили, що курять час від часу. Зміст сперматозоїдів у цих 55% чоловіків було в середньому 63 млн/мл, а у тих, хто ніколи не пробував наркотик – 45 млн/мл. При цьому дослідники враховували і такі чинники, як вік, куріння тютюну, вживання алкоголю. У 5% споживачів марихуани і у 12% чоловіків, які ніколи не пробували канабіс, концентрація сперматозоїдів була зниженою – менше 15 млн/мл.

Вчені припустили, що в мінімальних або помірних дозах марихуана може посилювати виробництво сперматозоїдів, однак при частому вживанні наркотик має зворотний ефект. Однак з роботи можна зробити й інший висновок: чоловіки з високим рівнем тестостерону схильні до ризикованої способу життя – і вживання заборонених речовин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Кандидати у президенти України-2019: список
сьогодні
131877
Теги: Наркотики Здоров'я Здорове харчування Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
сьогодні 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1113
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 7134
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1292
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
22853
Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
4 лютого 18:30 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 955
Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
4 лютого 14:00 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 3199
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук