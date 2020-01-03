Як марихуана впливає на оргазм жінки: результати дослідження

Результати дослідження впливу марихуани на оргазм жінок показав неочікувані результати. Виявилось, що вживання конопель посилюють відчуття під час сексу.

Дослідники з Медичної школи при університеті Сент-Луїса опитали 373 жінок і з'ясували, що вживання марихуани робить їх оргазм в кілька разів сильнішим.

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Результати дослідження

47% опитаних заявили, що вживали марихуану як мінімум раз на тиждень. З цієї групи 34% курили безпосередньо перед сексом. Анкета також включала питання про здоров'я і статевий потяг.

Жінки, які вживали марихуану прямо перед сексом, і ті, хто просто регулярно її курив, у два рази частіше розповідали про найсильніші оргазми, ніж ті, хто взагалі ніколи не торкався до трави,

– пишуть дослідники.



Марихуана посилює оргазм у жінок \ unsplash.com

Висновки вчених

Вчені пов'язують такий ефект з тим, що марихуана розслабляє жінок, знижує тривожність і невпевненість, а також уповільнює сприйняття часу і допомагає продовжити приємні відчуття.

Крім того Гарвардські вчені зробили несподіване спостереження: у курців марихуани концентрація сперматозоїдів може бути вищою, ніж у тих, хто ніколи не курив.

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