Як ми обираємо партнерів: версія економістів

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Вибір партнерів
Вибір партнерів / unsplash.com

Вчені з Квінслендського технологічного університету і Університету Нового Південного Уельсу в Австралії застосували принципи економіки до вивчення відносин.

До вибірки потрапив 3261 учасник онлайн-опитування. Серед респондентів були гетеросексуали, бісексуали й пансексуали, ніхто не знаходився в серйозних відносинах на момент дослідження.

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З віком жінки більше цінують себе – їх планка тільки підвищується. Крім того, особливий інтерес потенційні партнери та партнерки виявляють до бісексуальних жінок. Що стосується чоловіків, їх "цінник" значно зростає разом з рівнем освіти.

І чоловіки, і жінки хочуть займатися сексом, але з економічної та еволюційної точки зору невід'ємний дисбаланс витрат, пов'язаний з роллю жінок у репродукції, він підвищує їхню ринкову вартість в порівнянні з чоловіками,
– пояснив співавтор роботи, доктор Стівен Уайт.

Жінки мають більшу вартість через можливість народжувати
Жінки мають більшу вартість через можливість народжувати

Теоретичною основою роботи стало дослідження американських вчених, що вийшло у 2004 році під назвою "Сексуальна економіка". У цій статті описується, що секс став "розмінною монетою", причому в патріархальному суспільстві вважається, що жінки продають секс як благо, а чоловіки його купують.

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blog_ava
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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Секс
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