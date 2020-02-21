Як минув перший день евакуйованих в Нових Санжарах: фото

Журналіст Олександр Махов, який перебував у літаку під час евакуації українців та іноземців, розповів, як минув перший день в обсервації.

Олександр Махов зазначив, що виходити назовні заборонено, але всередині можна пересуватись вільно.

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Їжу тричі на день приносять люди у захисних костюмах, респіраторах та окулярах. Мешканців обсервації медики оглядають двічі на день, й підтверджують, що стан у всіх задовільний.

Олександр Махов про умови в обсервації

Журналіст розповів, що доступ до гарячої води цілодобовий, й питної води теж вдосталь. Пасажири живуть в кімнатах як хто: по одному, двох чи втрьох. В кожній кімнаті є телевізор та холодильник, й, що не менш важливо, – балкон, адже можна вдосталь дихати свіжим повітрям.

Не 5-зірковий готель, але жити можна,

– зауважив Олександр Махов.

В обсервації проживає дві родини з дітьми. Одна сім'я з України – мама, тато та їх 8-річний син, проживають разом в одній кімнаті. Друга сім'я – жінка з Аргентини та двоє її дітей, 3 та 5 років.

Махов зазначив, що передавати продукти ззовні можна через КПП. Втім додав, що всі мешканці обсервації втомлені від уваги та зайвого нагнітання ситуації.

Сутички в Нових Санжарах: коротко

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг – це тривало до вечора 20 лютого.

Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.

Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.



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