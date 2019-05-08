Як Місяць впливає на психічний стан людини

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Як місяць впливає на людину
Як місяць впливає на людину / pixabay.com

Ніяк. Місяць не має впливу на психічне здоров'я людей і на психіатричне лікування.

Міф про вплив Місяця на життя людей і їхнє здоров'я глибоко вкоренився у свідомість людей. Навіть серед науковців є прихильники гіпотези про вплив певних фаз Місяця на психічний стан людини – їх пов'язують з посиленням буйної поведінки, розладами сну, сплесками самогубств.

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Однак в новому дослідженні вчені не знайшли підтвердження цієї гіпотези. Попередньо дослідники зі Швейцарії та США (Університетський госпіталь Цюріха і госпіталь кантону Граубюнден, а також Медичний коледж Альберта Ейнштейна) проаналізували 17 996 історій хвороб пацієнтів. Всі вони лікувалися в двох психіатричних клініках Граубюндена в період з 2005 по 2015 рік.

Фази місяця не впливають на психічний стан людини
Фази місяця не впливають на психічний стан людини

Вчені намагалися знайти докази того, що місячні фази впливають на стан психіки людей. Після моніторингу медичних карт пацієнтів фахівці порівняли дані зі зміною фаз Місяця. Виявилося, що ніяка з фаз не може впливати на пацієнтів.

Не дивлячись на віру в те, що Місяць впливає на психічне здоров'я людей і, відповідно, на подальше психіатричне лікування, наше дослідження не змогло встановити будь-який зв'язок між цими факторами. Від фаз місячного циклу не залежить ні частота звернень пацієнтів за допомогою, ні тривалість їхнього лікування,
– йдеться в результатах дослідження.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Психологія Лікування
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