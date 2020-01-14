Як може нашкодити сухе повітря вашому здоров'ю
Рівень вологості показує, скільки води міститься в повітрі. Вологість залежить від температури: чим тепліше повітря, тим більше вологи воно може містити. Тому в холодну пору року на вулиці дуже сухе повітря. Що з цим робити – читайте в матеріалі Здоров'я 24.
Однак у холодну пору року повітря сухе не лише надворі, а й у приміщенні. В ідеалі рівень вологості повинен бути 40-60%, проте під час опалювального сезону він зменшується до 15-20%.
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Як може нашкодити сухе повітря?
- Вплив на імунітет. Слизова оболонка носа постійно знаходиться в контакті з різними бактеріями й вірусами. Слиз, який утворюється в носі захищає від цих інфекцій. Але якщо повітря в приміщенні сухе, то місцевий імунітет знижується. Адже для якісної роботи слизової, вона має бути зволожена. А при зниженні місцевого імунітету бактерії легко проникають в організм.
- Алергія. Якщо повітря в приміщенні достатньої вологості, весь пил, частинки шкіри й речей, котяча шерсть і пилок рослин осідають на підлогу. Але якщо повітря сухе, то всі ці алергени залишаються в повітрі й людина вдихає їх постійно. Люди, які схильні до алергії, частіше страждають від сухого повітря.
- Важкість дихання. При сухому повітрі слизова пересихає й організм починає захищатися та починає виділяти секрет. Кількість цього секрету постійно збільшується й починається нежить, закладеність носа. Якщо слизова оболонка сильно пересушена, то цей секрет утворює скоринки, що ще сильніше ускладнює дихання.
- Знижена кількість кисню в приміщенні призводить до гіпоксії. Через це люди стають млявими, втомленими, роздратованими, знижується якість сну
- Шкіра стає зневодненою, сухою, починає лущитися. Може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість.
- Починають тріскатися губи, волосся електризується, а одяг б’ється струмом.
- Діти багато пітніють вночі та втрачають вологу, через що на шкірі з’являються попрілості та почервоніння. Через сухе повітря починає боліти живіт, а в носі виникають сухі скоринки, що ускладнюють дихання. Тому фахівці радять підтримувати вологість у дитячій кімнаті на рівні 60%.
Вологість повітря в приміщення має бути 40-60%.
Що робити, щоб повітря не було сухим?
- Температурний режим має бути 19-22 градуси.
- Має проводитися щоденне вологе прибирання.
- Щодня потрібно провітрювати кімнату, 4-5 разів на день по 10-15 хвилин.
- Варто придбати зволожувач і очищувач повітря. Якщо немає можливості, розбризкує воду з пульверизатора, закриваємо батареї в зимовий час мокрими простирадлами.
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