Як може нашкодити сухе повітря вашому здоров'ю

Рівень вологості показує, скільки води міститься в повітрі. Вологість залежить від температури: чим тепліше повітря, тим більше вологи воно може містити. Тому в холодну пору року на вулиці дуже сухе повітря. Що з цим робити – читайте в матеріалі Здоров'я 24.

Однак у холодну пору року повітря сухе не лише надворі, а й у приміщенні. В ідеалі рівень вологості повинен бути 40-60%, проте під час опалювального сезону він зменшується до 15-20%.

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Як може нашкодити сухе повітря?

Вплив на імунітет. Слизова оболонка носа постійно знаходиться в контакті з різними бактеріями й вірусами. Слиз, який утворюється в носі захищає від цих інфекцій. Але якщо повітря в приміщенні сухе, то місцевий імунітет знижується. Адже для якісної роботи слизової, вона має бути зволожена. А при зниженні місцевого імунітету бактерії легко проникають в організм. Алергія. Якщо повітря в приміщенні достатньої вологості, весь пил, частинки шкіри й речей, котяча шерсть і пилок рослин осідають на підлогу. Але якщо повітря сухе, то всі ці алергени залишаються в повітрі й людина вдихає їх постійно. Люди, які схильні до алергії, частіше страждають від сухого повітря. Важкість дихання. При сухому повітрі слизова пересихає й організм починає захищатися та починає виділяти секрет. Кількість цього секрету постійно збільшується й починається нежить, закладеність носа. Якщо слизова оболонка сильно пересушена, то цей секрет утворює скоринки, що ще сильніше ускладнює дихання. Знижена кількість кисню в приміщенні призводить до гіпоксії. Через це люди стають млявими, втомленими, роздратованими, знижується якість сну Шкіра стає зневодненою, сухою, починає лущитися. Може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість. Починають тріскатися губи, волосся електризується, а одяг б’ється струмом. Діти багато пітніють вночі та втрачають вологу, через що на шкірі з’являються попрілості та почервоніння. Через сухе повітря починає боліти живіт, а в носі виникають сухі скоринки, що ускладнюють дихання. Тому фахівці радять підтримувати вологість у дитячій кімнаті на рівні 60%.



Вологість повітря в приміщення має бути 40-60%.

Що робити, щоб повітря не було сухим?

Температурний режим має бути 19-22 градуси.

Має проводитися щоденне вологе прибирання.

Щодня потрібно провітрювати кімнату, 4-5 разів на день по 10-15 хвилин.

Варто придбати зволожувач і очищувач повітря. Якщо немає можливості, розбризкує воду з пульверизатора, закриваємо батареї в зимовий час мокрими простирадлами.

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