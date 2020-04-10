Як можна підхопити COVID-19 у супермаркеті: відео
Фінські вчені продемонстрували, як легко вірус може поширюватися приміщенням, якщо хвора людина чхнула або покашляла.
Дослідники стверджують, що конденсат крапель після чхання чи кашлю залишається в повітрі навіть після того, як хворий вже пішов, пише The Sun.
До теми Як далеко поширюється вірус при кашлянні чи чханні: нові дані
Вчені створили комп’ютерну модель, аби продемонструвати, як далеко вірус може подорожувати в приміщенні.
Вони виявили, що дрібні краплинки не опускаються на підлогу, а подовжують рух з потоком повітря або залишаються на місці.
Попередні результати показують, що частинки аерозолю з вірусом можуть залишатися в повітрі довше, ніж думали раніше. Найдрібніші частинки осідають не відразу, а залишаються "плавати" на місці або розносяться по приміщенню з потоками повітря,
– йдеться у повідомленні.
3D-моделювання демонструє, що одразу після того, як людина кашляє, краплинки потрапляють у повітря. Сині краплинки – ті, що знаходяться нижче, жовті – вище.
Лише на першій хвилині одні краплинки залишаються в проході, а інші вже направляються в наступний прохід. За лічені хвилини вони розлітаються приміщенням.
Фахівці радять оминати місця скупчення людей, зокрема магазини та вокзали. І якщо цього не можна уникнути, то краще намагатися не перебувати там довго.
Як вірус поширюється магазином: відео
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