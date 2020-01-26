24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Як можна схуднути на суповій дієті

396 Читать новость на русском
Як можна схуднути на суповій дієті / Unsplash

Регулярне вживання супу, що можна назвати "супінг" (souping), є корисним та ефективним методом у боротьбі із зайвими кілограмами.

При словах "супова дієта" у багатьох людей виникає асоціація з лікарняною їжею, де пацієнтам призначають більше вживати супи та іншу легкозасвоювану їжу, та домашніми бабусиними стравами. Як зазначають дієтологи, супінг може допомогти навіть у боротьбі із зайвою вагою. Про це пише CNN.

Читайте також: Чого ви могли не знати про користь квашеної капусти

Від регулярного вживання супу можна скинути небажані кілограми. Як йдеться у результатах кількох досліджень, якщо вживати суп перед іншою твердою їжею, він наповнює вас і допомагає з'їдати менше калорій за весь прийом їжі. Наприклад, якщо людина заміняє закуски рідким супом, незважаючи на те, що дві страви мають однакову кількість калорій, їй легше схуднути.

Як можна схуднути на суповій дієті
На суповій дієті можна позбутися зайвої ваги / Unsplash

Суп дозволяє насититися без відчуття тяжкості, а також зігріває організм в холоди. 

"Для деяких людей  ця страва може бути занадто низькокалорійною, але ви завжди можете додавати більше в суп або взяти ще одну порцію", – наголошує дієтолог Робін Фороутан, який є представником Академії харчування та дієтології (Academy of Nutrition and Dietetics),

За словами дієтолога, суп допомагає травній системі перезапуститися і позбутися від зайвої рідини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

"Як довго протримається Україна": новий запис розмови Трампа оприлюднили у мережі
сьогодні
4699
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя дослідження Здорове харчування Дієти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 січня 20:59 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 4662
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 1851
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3345
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2464
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2009
Новини
Більше новин
Залиште відгук