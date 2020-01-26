Як можна схуднути на суповій дієті

Регулярне вживання супу, що можна назвати "супінг" (souping), є корисним та ефективним методом у боротьбі із зайвими кілограмами.

При словах "супова дієта" у багатьох людей виникає асоціація з лікарняною їжею, де пацієнтам призначають більше вживати супи та іншу легкозасвоювану їжу, та домашніми бабусиними стравами. Як зазначають дієтологи, супінг може допомогти навіть у боротьбі із зайвою вагою. Про це пише CNN.

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Від регулярного вживання супу можна скинути небажані кілограми. Як йдеться у результатах кількох досліджень, якщо вживати суп перед іншою твердою їжею, він наповнює вас і допомагає з'їдати менше калорій за весь прийом їжі. Наприклад, якщо людина заміняє закуски рідким супом, незважаючи на те, що дві страви мають однакову кількість калорій, їй легше схуднути.



На суповій дієті можна позбутися зайвої ваги / Unsplash

Суп дозволяє насититися без відчуття тяжкості, а також зігріває організм в холоди.

"Для деяких людей ця страва може бути занадто низькокалорійною, але ви завжди можете додавати більше в суп або взяти ще одну порцію", – наголошує дієтолог Робін Фороутан, який є представником Академії харчування та дієтології (Academy of Nutrition and Dietetics),

За словами дієтолога, суп допомагає травній системі перезапуститися і позбутися від зайвої рідини.

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