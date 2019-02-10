Як можна вивчати іноземні мови уві сні: пояснення вчених

Запам'ятовувати іноземні слова можна уві сні, але тільки якщо ви чуєте їх не вперше.

Учасників, для яких рідною була німецька мова, розділили на чотири групи по 15 чоловік. У дні тестування їх просили вставати о сьомій ранку, не пити каву і алкогольних напоїв, пише Independent з посиланням на дослідження швейцарських вчених.

Читайте також: Неочікуване відкриття в анатомії людини: вчені знайшли новий тип тканини

О 21:00 випробовуваних чекали в лабораторії сну, де за допомогою датчиків фіксували активність їхнього мозку. Сесія починалася з уроку голландської мови. Учасники вчили слова з перекладом, потім лягали спати.

Поки одні просто спали, інші слухали уві сні слова, які тільки що вчили. Голос диктора звучав з колонок на гучності 70 дБ (за шкалою шумів це відповідає гучній розмові). При цьому здатність чути під час сну вище, ніж коли людина не спить.

Кілька разів за ніч дослідники будили учасників і питали у них значення слів. За підсумками експерименту учасники вивчили 120 слів. Ті з них, хто вночі слухав диктора, впоралися із завданнями на 10% краще мирно сплячих.

Найкраще пам'ять працює в фазі повільного сну. Зазвичай це стадія, коли людина засинає. Виходить, якщо лягти в 23 і заздалегідь поставити програвач на період з 12 до 2 ночі, можна щось запам'ятати.

Перш дослідники вже відзначали, що під час сну у тварин і людини активно працюють зони мозку, що відповідають за перехід короткочасної пам'яті в довготривалу, зокрема гіпокамп. Наприклад, пташенята вчать пісні саме уві сні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.