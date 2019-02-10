Як можна вивчати іноземні мови уві сні: пояснення вчених

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Вивчення мови уві сні
Вивчення мови уві сні / unsplash.com

Запам'ятовувати іноземні слова можна уві сні, але тільки якщо ви чуєте їх не вперше.

Учасників, для яких рідною була німецька мова, розділили на чотири групи по 15 чоловік. У дні тестування їх просили вставати о сьомій ранку, не пити каву і алкогольних напоїв, пише Independent з посиланням на дослідження швейцарських вчених.

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О 21:00 випробовуваних чекали в лабораторії сну, де за допомогою датчиків фіксували активність їхнього мозку. Сесія починалася з уроку голландської мови. Учасники вчили слова з перекладом, потім лягали спати.

Поки одні просто спали, інші слухали уві сні слова, які тільки що вчили. Голос диктора звучав з колонок на гучності 70 дБ (за шкалою шумів це відповідає гучній розмові). При цьому здатність чути під час сну вище, ніж коли людина не спить.

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Кілька разів за ніч дослідники будили учасників і питали у них значення слів. За підсумками експерименту учасники вивчили 120 слів. Ті з них, хто вночі слухав диктора, впоралися із завданнями на 10% краще мирно сплячих.

Найкраще пам'ять працює в фазі повільного сну. Зазвичай це стадія, коли людина засинає. Виходить, якщо лягти в 23 і заздалегідь поставити програвач на період з 12 до 2 ночі, можна щось запам'ятати.

Перш дослідники вже відзначали, що під час сну у тварин і людини активно працюють зони мозку, що відповідають за перехід короткочасної пам'яті в довготривалу, зокрема гіпокамп. Наприклад, пташенята вчать пісні саме уві сні.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Мозок
Джерело: 24 Канал
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