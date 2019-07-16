Як мурахи можуть захистити людей від раку

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Лікувальні властивості мурах
Лікувальні властивості мурах / коротко.info

Дослідження показало, що в комахах міститься значно більше антиоксидантів, ніж в апельсиновому соку чи оливковій олії – продуктах, які найчастіше рекомендують вживати для обмеження вільних радикалів.

Італійські вчені-дієтологи вважають, що вживання в їжу мурах, морських коників та цвіркунів захищає від раку. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на журнал Frontiers in Nutrition. 

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Фахівці дійшли до такого висновку, провівши серію досліджень, результати яких показали високу концентрацію антиоксидантів в організмах комах. Саме ці хімічні сполуки захищають організм від окислювального стресу та запобігають появі вільних радикалів. Як відомо, вільні радикали  не лише збільшують ризик розвитку онкологічних захворювань, а й  ушкоджують ДНК та оболонки клітин, викликаючи болі в суглобах, інфаркти та старіння шкіри.

Варто зазначити, що комахи, які були вегетаріанцями, мали значно вищу антиоксидантну здатність, ніж тарантули та чорні скорпіони.

Більш ніж два мільярди осіб – чверть світового населення – регулярно поїдають комах. Решті доведеться постаратися, 
– заявив професор Мауро Серафіні, який очолив дослідження. 

страва з комах
Цвіркуни в лаваші

Їстівні комахи є чудовим джерелом білка, поліненасичених жирних кислот, мінералів, вітамінів та клітковини,
– запевнив Мауро Серафіні.

Також вчений припускає, що через кілька десятиліть людство почне включати мурах та цвіркунів у свій щоденний раціон. 

Тим часом у Британії вже є супермаркет, який доставляє додому продукти з комахами через додаток. Цвіркуни там продаються не лише як окремі закуски, а й для гарніру таких страв, як тако, локшина чи салати.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування дослідження Світ тварин Онкозахворювання
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