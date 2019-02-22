Як надати першу допомогу при травмі шиї
Травма шиї, перелом шийного відділу хребта, розрив спинного мозку – надзвичайно важкі травмі. Тут ви дізнаєтеся, що потрібно і не потрібно робити, щоб врятувати людині життя при такій травмі
Не буває такого, що відбувається перелом і розрив одномоментно (хоча є винятки). Людина спершу ламає хребет, а вже потім їй розривають спинний мозок у випадках, коли неправильно витягають з авто, або транспортують, розповів голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.
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Отже, щоб не зашкодити людині з травмою шиї, перед її транспортуванням треба знерухомити шию. Це є стандартом роботи всіх екстрених служб.
У яких випадках є підозра травми шиї
- Вода – всі, хто отримав травму у воді, тобто стрибки з мосту, човна, пірсу. Парамедики її назвиають "травмою пірнальника".
- Всі учасники ДТП — велосипедисти, скейтеристи і інші -исти. Всі, хто перебував у автомобілі під час ДТП, мали ризик отримати травму шиї.
- Висота – будь-які падіння з висоти, включаючи падіння з висоти вашого зросту.
- Всі ті випадки, коли ви не були свідком травми.
У всіх цих випадках слід спочатку знерухомити шийний відділ хребта, а вже потім транспортувати.
Для фіксації використовують шийний комір, або шину San Splin. Це невід’ємні компоненти автомобільної аптечки. Якщо ви не маєте спеціальних засобів – утримуйте голову пацієнта в тому положенні, в якому знайшли.
Важливо! Не витягуйте людей з автівки до приїзду медиків, якщо їм нічого не загрожує! Підголовник у вашому авто не для комфорту, а для вашої безпеки, налаштуйте його правильно.
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