Як надати першу допомогу при травмі шиї

Травма шиї, перелом шийного відділу хребта, розрив спинного мозку – надзвичайно важкі травмі. Тут ви дізнаєтеся, що потрібно і не потрібно робити, щоб врятувати людині життя при такій травмі

Не буває такого, що відбувається перелом і розрив одномоментно (хоча є винятки). Людина спершу ламає хребет, а вже потім їй розривають спинний мозок у випадках, коли неправильно витягають з авто, або транспортують, розповів голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

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Отже, щоб не зашкодити людині з травмою шиї, перед її транспортуванням треба знерухомити шию. Це є стандартом роботи всіх екстрених служб.

У яких випадках є підозра травми шиї

Вода – всі, хто отримав травму у воді, тобто стрибки з мосту, човна, пірсу. Парамедики її назвиають "травмою пірнальника". Всі учасники ДТП — велосипедисти, скейтеристи і інші -исти. Всі, хто перебував у автомобілі під час ДТП, мали ризик отримати травму шиї. Висота – будь-які падіння з висоти, включаючи падіння з висоти вашого зросту. Всі ті випадки, коли ви не були свідком травми.

У всіх цих випадках слід спочатку знерухомити шийний відділ хребта, а вже потім транспортувати.

Для фіксації використовують шийний комір, або шину San Splin. Це невід’ємні компоненти автомобільної аптечки. Якщо ви не маєте спеціальних засобів – утримуйте голову пацієнта в тому положенні, в якому знайшли.

Важливо! Не витягуйте людей з автівки до приїзду медиків, якщо їм нічого не загрожує! Підголовник у вашому авто не для комфорту, а для вашої безпеки, налаштуйте його правильно.

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