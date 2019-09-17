Як надати першу допомогу вагітній

Головне пам'ятати – при наданні медичної допомоги вагітній, ми рятуємо двох – і матір, і плід. Тому варто бути дуже обережними.

Під час вагітності в організмі жінки відбувається маса змін – збільшується обсяг крові, що циркулює, серце качає сильніше і більше, розповіла лікар анестезіолог-реаніматолог Інна Лосєва.

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Найпомітніше зі змін – це збільшення живота. Збільшується він через ріст плоду всередині матки. І як легко здогадатися, збільшена матка може "стискати" деякі інші органи.

Як надавати першу медичну допомогу вагітним

При вагітності більш як 20 тижнів, матка може здавлювати нижню порожнисту вену та аорту, якщо жінка лежить горизонтально на спині.



Вагітну жінку перед масажем серця потрібно перевернути на лівий бік

Це призведе до зниження повернення венозної крові до серця, це знизить кількість крові, яку вкачує серце, а значить, менше крові буде притікати й до плоду. Якщо проводиться непрямий масаж серця в такому положенні, його ефективність різко знижується.

Тому, щоб запобігти перевалюванню судин, покладіть жінку на лівий бік. Якщо рятувальників двоє, один може стоячи на колінах, підтримувати жінку на боці на своїх стегнах

Масаж серця робиться також, як і у звичайних людей. 30 компресії грудної клітини і 2 штучні вдихи.

І найголовніше – швидше звернутися за допомогою! Без акушера і неонатолога поруч допомогти дуже складно.

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