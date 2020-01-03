Як надмірна вага може допомогти у лікуванні онкохворих: дослідження

Надмірна вага й ожиріння можуть підвищити шанси вижити хворим на рак легенів. Втім, лікарі відзначили, що це працює лише у випадку, якщо терапія спрямована на блокування цього механізму.

Медиків з Університету Фліндерса (Австралія) опублікували результати дослідження в журналі JAMA Oncology.

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Надлишкова вага — це фактор ризику розвитку безлічі захворювань: психічних, імунних, хвороб обміну речовин і так далі. Водночас у деяких випадках, як цей, від неї може бути й користь.

Лікарі відзначили, що шанс вижити після терапії у боротьбі з раком легень був майже удвічі вищим у пацієнтів з ожирінням, ніж у пацієнтів з нормальною вагою.

Втім, такий ефект спостерігався лише у тих групах, які брали чекпоінт-інгібітори. Пацієнти, які приймали плацебо чи проходили іншу терапію раку, подібного ефекту немали.



Недрібноклітинний рак легенів поширений тип раку/Фото: Unsplash

Важливим фактором при лікуванні може виявитися наявність у пацієнтів зайвої ваги.

Лікарі проаналізували результати клінічних випробувань чекпоінт-інгібіторів, у яких взяли участь 1434 пацієнти. З них 490 людей були з надмірною вагою, а у 239 було діагностовано ожиріння.

Недрібноклітинний рак легенів наразі є найбільшим убивцею серед будь-яких інших захворювань у світі. Його називають так, щоб відрізнити від іншого рідкісного типу раку легенів, що називається дрібноклітинним раком легенів, який лікується іншими методами.

Рак легенів є одним із найпоширеніших різновидів онкологічних захворювань, що супроводжується високою летальністю.