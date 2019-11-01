Як налагодити харчування, якщо постійно працюєте: 5 порад

Ми прокидаємось зранку, випиваємо чашку чаю чи кави, аби збадьоритись, і поспішаємо до офісу. У ритмі життя ми часто пропускаємо сніданок чи обід, та й взагалі, при шаленому графіку мало у кого виходить харчуватись здорово.

Пропуск їжі та надмірне споживання кофеїну – класична історія сучасної людини. Коли мало вільного часу, дотримання балансу між роботою та здоровим харчуванням може здатися непосильним завданням, проте це можливо. Enterpreneur запропонували 5 порад, які наблизять вас до здорового способу життя при ненормованому графіку.

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Пийте воду

Зволоження організму – це обов'язково, проте люди цього часто не розуміють. Обов’язково пийте достатню кількість чистої води, а не чаю чи кави.

Почніть свій день зі склянки води та закінчіть нею, і не забувайте про воду впродовж дня.

Носіть з собою закуски

Повірте нам, це найпростіше завдання і воно може творити чудеса. Під час поспіху у вас завжди буде, чим підживитися і вам навіть не потрібно буде боротися з бажанням голоду або забігати у перший ліпший МАФ за сосискою в тісті.

Носіть з собою йогурт, свіжі фрукти, а також мішечок з цілозерновими продуктами та горіхами.



Носіть з собою закуски

Вкладіть час у себе

Закупатись посеред тижня складно, тим паче, якщо їжу потрібно ще й приготувати. Проте це можна зробити у вихідні, а якщо шкода часу або бракує фізичних сил – раз в тиждень можна скористатись доставкою продуктів з супермаркету додому. На щастя, в Україні зараз діє безліч таких сервісів.

Також впродовж вихідних складіть план того, що ви плануєте їсти. Можете насмажити чи затушкувати овочів, спекти м'ясо тощо. Головне, розсортуйте все по окремих контейнерах. Наготувавши найскладніші страви наперед, ви здивуєтесь, якщо побачите, наскільки це економить час і на скільки здоровішими стали ваші харчові звички. Також не жертвуйте собою і намагайтеся не готувати на всіх. Якщо ви живете не самі та виступаєте у ролі "сімейного кухаря" – не соромтеся просити допомоги в приготуванні їжі у ваших близьких.



Готуйте складні страви на вихідних

Дізнайтеся прості рецепти

На сніданок обирайте щось просте та ситне, на кшталт варених яєць з підсмаженим хлібом, вівсянки з фруктами, кус-кусу з овочами, чи канапки з авокадо і молоком.

На вечерю це може бути салат з простою заправкою з йогурту, або обсмажені овочі з невеликою порцією м’яса. Їжа – це не обов'язково мільйон інгредієнтів, вона може бути простою і здоровою.



Дізнайтеся прості рецепти

Пам'ятайте про баланс

Нашому організму потрібно все: білки, жири та вуглеводи. Збалансовуйте своє харчування правильно і не виключайте з раціону жири та вуглеводи.

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