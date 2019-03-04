Як навчити дитину бути самостійною: поради Комаровського
Якщо ви вважаєте, що постійно годувати дитину чи одягати зекономить ваш час, тоді ви помиляєтеся. Такі дії лише сприяють тому,що дитина не стане самостійною.
Лікар Євген Комаровський радить батькам не втручатися у спроби дитини що-небудь зробити.
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Втручатися у це потрібно, коли це загрожує безпеці або здоров'ю його або когось.
Практика "батьківського невтручання" особливо добра тоді, коли дитина активно пізнає світ і прагне до самостійності.
Але є діти, які у в 10 років будуть чекати, поки мама застібне всі ґудзики на куртці. Тут батькам необхідно змінити закони педагогіки і зробити так, щоб рішення батьків не змінилося під впливом дитячого "не хочу".
Такі дії – не жорстокість, а адаптація дитини до реального життя, до життя, в якій не так багато людей, готових у будь-яку хвилину і безкорисливо простягнути тобі руку допомоги.
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