Як навчити дитину бути самостійною: поради Комаровського

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Як навчити дитину бути самостійною
Як навчити дитину бути самостійною / sarahremmer.com

Якщо ви вважаєте, що постійно годувати дитину чи одягати зекономить ваш час, тоді ви помиляєтеся. Такі дії лише сприяють тому,що дитина не стане самостійною.

Лікар Євген Комаровський радить батькам не втручатися у спроби дитини що-небудь зробити.

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Втручатися у це потрібно, коли це загрожує безпеці або здоров'ю його або когось.

 
Лікар Євген Комаровський
Якщо ж ні, то нехай робить все сама, помиляється, переробляє, домагається бажаного результату, після чого отримує заслужену похвалу і нагороду. Заохочення повинні бути пов'язані саме з тим, що дитина змогла зробити самостійно. Це і є ключовий момент в привчанні до самостійності”.

Практика "батьківського невтручання" особливо добра тоді, коли дитина активно пізнає світ і прагне до самостійності.

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Але є діти, які у в 10 років будуть чекати, поки мама застібне всі ґудзики на куртці. Тут батькам необхідно змінити закони педагогіки і зробити так, щоб рішення батьків не змінилося під впливом дитячого "не хочу".

 
Євген Комаровський
“Ти хочеш гуляти, але не хочеш самостійно одягатися? Ти хочеш їсти, але не хочеш взяти в руки ложку? Ти хочеш ходити з чистою попою, але тобі неприємно брати в руки туалетний папір? – Ну що ж, у тебе величезні шанси не бути на прогулянці, бути голодним і брудним”.

Такі дії – не жорстокість, а адаптація дитини до реального життя, до життя, в якій не так багато людей, готових у будь-яку хвилину і безкорисливо простягнути тобі руку допомоги.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський
Джерело: 24 Канал
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