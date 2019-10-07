Як навчитися контролювати гнів

Контролювати гнів – непросто. Якщо він призводить до неконтрольованої агресії чи насилля, потрібно обов'язково проконсультуватись з психіатром. Проте якщо ви вважаєте, що все значно простіше, можете спробувати опанувати гнів самотужки.

Коли людина злиться, організм виділяє гормони стресу, такі як адреналін, норадреналін та кортизол. Постійний та некерований гнів може призвести до домінування цих гормонів, що негативно позначиться на здоров’ї, повідомляє MedicalNewsToday.

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Що робити, якщо зіткнулись з подразником

Порахуйте до 10;

Вийдіть на пішу прогулянку;

Поговоріть з людиною, яка не бере участь в конфлікті;

Це може допомогти розрядити ситуацію і чіткіше визначити причину такого сильного емоційного стану.

Відомі методи боротьби з гнівом

Насправді, який метод подіє, залежить від людини. Проте шляхом помилок та спроб можна віднайти метод, який підходить саме вам.

Дихайте глибоко та повільно, фокусуючись на цьому. Намагайтеся витрачати більше часу на видих, ніж на вдих;

Спробуйте напружити тіло на 10 секунд, а потім розслабтесь;

Медитація також може допомогти відвести розум від гніву під час тривожних ситуацій, особливо, якщо практикуватись часто;

Фізичні навантаження – прекрасний спосіб використати надлишок адреналіну. Наприклад, швидкий біг, ходьба або бойові види спорту зможуть допомогти вам виплеснути агресію;

Скеруйте гнів на щось інше: роздирайте папір, подрібнюйте кубики льоду над мийкою чи кричіть в подушку;

Спробуйте відволіктись: прийміть душ, помалюйте, складіть конструктор, напишіть вірша тощо.

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