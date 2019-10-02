Як наявність братів та сестер впливає на особистість дитини

Суверенність – вміння відстоювати своє "я". Це окрема риса особистості, яка пов'язана з самооцінкою. Вчені дослідили, як на дитячу суверенність впливає наявність братів і сестер.

Порядок народження дітей впливає на їх розвиток, а також на здатність захищати особисті кордони, повідомляє Нож.

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У першому експерименті брали участь 108 хлопчиків і дівчаток від двох до десяти років. Серед них 35 дітей були єдиними дітьми, 33 – первенцями і 40 – чиїмись молодшими братами та сестрами.

Діти гралися та будували собі будинок, в якому згодом розігрувалися різноманітні ситуації. Дослідження було скероване на те, аби порушити особистий простір дітлахів: приходили гості, критикували малюнки дітей або просто намагалися змінити звичний порядок.

Психологи враховували, наскільки діти гнучкі та проникливі, і чи просять допомоги в дорослих.



Як брати і сестри впливають на особистість одне одного

Ті, які були єдиними в родині, краще розуміли існування кордонів. Натомість старші брати та сестри частіше губилися в складних ситуаціях та кликали на допомогу дорослих.

Також дослідники зазначили, що діти "одинаки" і другі діти значно розкутіші та активніше протиставляють себе оточенню. Первістки навпаки намагаються підлаштовуватися під зовнішні правила.

В іншому експерименті брали участь 187 студентів (131 дівчат і 56 хлопців) від 17 до 18 років. Серед них 148 осіб мали братів і сестер, 85 були первенцями, 48 – другими, 10 – третіми і 5 – четвертими. Учасники експерименту заповнювали форму, у якій було 67 питань.

Виявляється, що з віком характер вже не залежить від кількості дітей в сім'ї. Проте все одно психологи виявили деякі відмінності – у молодому віці молодші сестри і старші брати володіють міцнішими кордонами.

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